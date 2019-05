AVISO: NEOS-PK „Maßnahmenpaket gegen Mobbing in Schulen“, Mittwoch, 8. Mai um 9:30 Uhr

Mit NEOS-Bildungssprecher Douglas Hoyos und NEOS Wien-Klubobmann Christoph Wiederkehr

Wien (OTS) - Die Mobbingvorfälle in Wien häufen sich und erreichten mit dem Vorfall in der HTL in Wien-Ottakring einen neuen, traurigen Höhepunkt. Von den verantwortlichen Politikern wird aber immer noch nicht gehandelt. NEOS-Bildungssprecher Douglas Hoyos und NEOS Wien-Klubobmann Christoph Wiederkehr präsentieren ein Maßnahmenpaket gegen Mobbing, um die Lehrer_innen zu stärken und die Schüler_innen zu unterstützen.

Die Vertreter_innen der Presse sind herzlich eingeladen.

NEOS-PK „Maßnahmenpaket gegen Mobbing in Schulen“

Datum: 08.05.2019, 09:30 - 10:00 Uhr

Ort: NEOS Parlamentsklub

Löwelstraße 12, 1010 Wien, Österreich

