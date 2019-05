uniko präsentierte Banner „Universities vote for Europe“

Aktionswoche für Kampagne der Universitäten zur Europawahl 2019

Wien (OTS) - Zum Start der Aktionswoche für die Kampagne „Universities vote for Europe“ präsentierten die Rektorinnen und Rektoren der 22 öffentlichen Universitäten des Landes am Montag, 6. Mai, anlässlich der Plenarsitzung der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko) gemeinsam das Banner an der Universität Mozarteum Salzburg. Ziel der Kampagne, die gemeinsam mit neun weiteren Rektorenkonferenzen der Initiative U4E geführt wird, ist es, die Wahlbeteiligung insbesondere von Studierenden bei den Europawahlen von 23. bis 26. Mai 2019 zu erhöhen.

„Wenn wir Europa seinen Gegnern und populistischen Strömungen überlassen, dann sind nicht nur unsere Universitäten, sondern auch Frieden und unser persönliches Wohlergehen in Gefahr. Deshalb brauchen wir ein starkes Europäisches Parlament. Gib ihm deine Stimme und geh zur Wahl“, lautet der Aufruf der europäischen Rektorenkonferenzen. Die einzelnen Universitäten bewerben mit Beginn dieser Woche den Wahlaufruf über die jeweilige Homepage und via Social Media. Zudem findet heute Nachmittag im Audimax der Universität Wien ab 16 Uhr eine Diskussion der Spitzenkandidaten und -kandidatinnen zur EU-Wahl statt.



Weitere Infos: www.u4e.eu/activities

https://oesterreich.diesmalwaehleich.eu/190507_at_viennauni

