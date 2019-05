#dif19: Ottakringer Inselbier HIGH & DRY

Wien, 7. Mai 2019. Noch 45 Tage bis zum Donauinselfest!

Wien (OTS/SPW) - Bereits zum 5. Mal serviert die Wiener Traditionsbrauerei Ottakringer am Donauinselfest ein eigenes Inselbier. Es wird ab sofort im Ottakringer BrauWerk im 16. Wiener Gemeindebezirk gebraut und pünktlich zum Donauinselfest geliefert. Unter dem Namen „HIGH & DRY“ wurde das moderne Brut IPA nun offiziell von Bürgermeister Michael Ludwig und den Kernölamazonen – heuer erstmals mit dabei am Fest – eingebraut. Auch mit dabei waren Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei, Matthias Ortner, und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Barbara Novak. Ein Novum in diesem Jahr: Das Inselbier wird ab Ende Juni als limitierte Summer Edition von Ottakringer über das Donauinselfest hinaus erhältlich sein.

Besonders erfreut zeigt sich SPÖ Wien-Parteivorsitzender Michael Ludwig vor Ort über die mittlerweile über 30-jährige Partnerschaft von Ottakringer und dem Donauinselfest: „Ottakringer gehört genauso wie das Donauinselfest zu den ‚Wiener Originalen‘ und ist ein Vorzeigeunternehmen, wenn es um Qualität und regionale Wertschöpfung geht. Es freut uns ungemein, dass unsere Donauinselfest-Gäste auch heuer von der fruchtvollen Partnerschaft mit Ottakringer profitieren können.“

Auch Matthias Ortner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei, ist begeistert von der langjährigen Partnerschaft zwischen Ottakringer und dem größten Open Air Festival Europas: „Wir brauen in Ottakring das ganze Jahr über vielfach ausgezeichnete Biere und freuen uns sehr, mit dem Inselbier auch heuer wieder gemeinsam ein besonderes Trinkerlebnis zu kreieren, das der Verbundenheit von Ottakringer mit dem Donauinselfest und ganz Wien Ausdruck verleiht.“ Aufgrund der[NU1] gelungenen Rezeptur wird das Inselbier heuer erstmals neben dem Ausschank am Donauinselfest auch als limitierte Summer Edition von Ottakringer erhältlich sein darunter u. a. in ausgewählten Gastronomiebetrieben, vorrangig in Wien, aber auch vereinzelt in Graz und Salzburg sowie online über den Ottakringer Webshop und im Bierfachhandel.

Inselbier 2019 „HIGH & DRY“

Das „HIGH & DRY“ Inselbier aus dem Ottakringer BrauWerk zeigt sich im Stil eines Brut IPA - ein noch ganz neuer Trend aus den USA, genauer gesagt aus Nordamerika, der zusehends die österreichischen Brauereien erreicht. Das Inselbier wird mit einer ganz speziellen Technik gebraut, welche das Inselbier äußerst trocken macht und keine Restsüße mehr aufweist - was u.a. bewirkt, dass die Aromen des Hopfens in den Vordergrund dringen und das Bier besonders fruchtig wird. Das „Brut“ im Namen hat somit dieselbe Bedeutung wie beim Sekt.

Neuer Donauinselfest 2019 Act: Die Kernölamazonen

Vor Ort mit dabei beim Einbrauen konnte sich das österreichische Kabarett-Duo bereits auf ihren Auftritt beim Donauinselfest einstimmen. Sie werden, wie Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Barbara Novak, bereits verraten hat, auf der neuen Empowerment-Bühne Teile aus ihren vergangenen Stücken zum Besten geben: „Mit den Kernölamazonen begrüßen wir eine geballte Ladung an Frauen-Power auf der Donauinsel. Ich freue mich schon auf die Enthüllung des kompletten Programms und des Namens der neuen Empowerment-Insel nächste Woche, das wirklich für Frauen aus allen Lebensbereichen und jeden Alters - aber auch für die Herren - ein buntes Programm bereithält.“



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 36 Jahren wird auf der Donauinsel gegen Ende Juni ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

#dif19 #zusammensindwirwien

Bildmaterial finden Sie unter https://bit.ly/2F6JPg1 .



