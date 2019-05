Belvedere 21: Katalogpräsentation "Über das Neue. Junge Szenen in Wien" am 15. Mai, 19 Uhr

Die Ausstellung ist noch bis 2. Juni zu sehen – Finissage am 31. Mai!

Wien (OTS) - Über das Neue. Junge Szenen in Wien reflektiert die vielseitige und lebendige Praxis der Kunstproduktion und -präsentation einer neuen Generation. Die Ausstellung ist noch bis 2. Juni 2019 im Belvedere 21 zu sehen. Am 15. Mai erscheint eine umfassende Publikation, in der die Schau mit 18 künstlerischen Einzelpositionen, den Ausstellungen von zwölf Projekträumen und rund 150 Künstlerinnen und Künstlern dokumentiert wird.

Der 320-seitige Katalog beinhaltet einen Essay des Kurator_innenduos Severin Dünser und Luisa Ziaja zum Begriff des Neuen in der Gegenwartskunst, zum Format und zum Ausstellungskonzept. Außerdem gibt es Texte zu den künstlerischen und kuratorischen Präsentationen sowie umfangreiches Bildmaterial zu den gezeigten Arbeiten und Ausstellungen. Die grafische Gestaltung der Publikation – ein Hardcover mit Leineneinband im charakteristischen Belvedere-21-Rostrot – verantworten Alexander Nußbaumer und Benjamin Zivota von FONDAZIONE Europa.

Anlässlich der Katalogpräsentation am 15. Mai gibt es eine Performance von Ivan Cheng und Konzerte von Rosa Rendl sowie von Evelyn Plaschg & Marielena Stark. Als spezielles Angebot kann die Publikation an diesem Abend inklusive Jahreskarte um EUR 39 erworben werden. Am 31. Mai wird zur Finissage mit einer Performance von Daniel Rajcsanyi & Nils Amadeus Lange (school) und anschließendem 21er Klub geladen.

Ausstellungskatalog

Über das Neue. Junge Szenen in Wien

Herausgeber_innen: Stella Rollig, Severin Dünser, Luisa Ziaja

Autor_innen: Severin Dünser, Stella Rollig, Luisa Ziaja

Grafikdesign: FONDAZIONE Europa, Alexander Nußbaumer & Benjamin Zivota

320 Seiten

247 Abbildungen

Hardcover mit Leinenüberzug

Deutsch & Englisch in einem Band

ISBN 978-3-903114-74-6

Verkaufspreis: EUR 32,–

Mit Arbeiten von: Steffi Alte, Aljoscha Ambrosch, Harald Anderle, Owen Armour, Sasha Auerbakh, Nicoleta Auersperg, Autor unbekannt, Agnieszka Baginska, Abdul Sharif Baruwa, Anna-Sophie Berger, Matthias Bildstein, Bildstein I Glatz, Juliane Bischoff, Florian Botka, Cäcilia Brown, Christoph Bruckner, Ivan Cheng, Martin Chramosta, Katarina Csanyiova, Karoline Dausien, Ale de la Puente, Bartosz Dolhun, Marc-Alexandre Dumoulin, Melanie Ebenhoch, Veronika Eberhart, Gabriele Edlbauer, Melanie Ender, Søren Engsted, Exo Exo, Jonas Feferle, Philippe Glatz, Johannes Gierlinger, Manuel Gorkiewicz, Birke Gorm, Julia Grillmayr, Maria Grün, Michael Gülzow, Nicole Haitzinger, Andreas Harrer, Fanny Hauser, Bob Schatzi Hausmann, Christiane Heidrich, Helmut Heiss, Lore Heuermann, Nima Heschmat, Kasper Hesselbjerg, Robbin Heyker, Laura Hinrichsmeyer, Martin Hotter, Paul Housley, Katharina Höglinger, Maruša Höglinger, Iku, Simon Iurino, Andrea Jäger, Lisa Jäger, Maureen Kaegi, Lisa Kainz, Barbara Kapusta, Terese Kasalicky, John Kilduff, Ludwig Kittinger, Eric Kläring, Jürgen Kleft, Sebastian Klingovsky, Kluckyland, William Knaack, Nathalie Koger, Axel Koschier, Magdalena Kreinecker, Matthias Krinzinger, Nika Kupyrova, Diana Lambert, Nils Amadeus Lange, Claudia Larcher, Suzie Léger, Xenia Lesniewski, Angelika Loderer, Claudia Lomoschitz, Kareem Lotfy, Bert Löschner, Line Lyhne, Lukás Machalický, Sophia Mairer, Nana Mandl, Anja Manfredi, Lukas Matuschek, Maria Meinild, Maitane Midby, Thea Moeller, Bruno Mokross, Andreas Müller, Jakob Neulinger, Matthias Noggler, Mara Novak, Carolina Nöbauer, Noële Ody, Iwona Ornatowska-Semkovicz, Nadia Perlov, Georg Petermichl, Philipp Pess, Florian Pfaffenberger, Bianca Phos, Tobias Pilz, Evelyn Plaschg, Lukas Posch, Julius Pristauz, Vika Prokopaviciute, Laure Prouvost, Lucia Elena Průša, Liesl Raff, Daniel Rajcsanyi, Jörg Reissner, Stefan Reiterer, Nora Rekade, Rosa Rendl, Martyn Reynolds, Julia Riederer, Niclas Riepshoff, Jakob Rockenschaub, Florian Rossmanith, Christian Rothwangl, Fabio Santacroce, Yves-Michele Saß, Anna Schachinger, Ellen Schafer, school, Anne Schmidt, Familie Schmidt-Martinussen, Constanze Schweiger, Leander Schönweger, Titania Seidl, Paulina Semkowicz, Lena Sieder-Semlitsch, Ditta Soria, SOYBOT, Maša Stanić, Marielena Stark, Myles Starr, Marina Sula, Denise Helene Sumi, Sophie Tappeiner, Ramaya Tegegne, Lukas Thaler, Philipp Timischl, Dorothea Trappel, Julian Turner, Martin Vesely, Vladimir Vulević, Laura Wagner, Franziska Sophie Wildförster, Angelika Wischermann, Eugen Wist, Alexander Jackson Wyatt, Laura Yuile, Julija Zaharijević, Nina Zeljković, Edin Zenun, Julia Znoj

Pressetexte und Pressebilder zu Über das Neue. Junge Szenen in Wien finden Sie hier .

