Erster Masterlehrgang für „Medienkompetenz und Digital Literacy“ an der FH JOANNEUM

Graz (OTS) - Digitale Grundbildung, Digitalisierung 4.0, digitale Technologien für Innovation und Kooperation – wiederkehrende und immer lauter werdende Forderungen in der aktuellen öffentlichen Diskussion. Die FH JOANNEUM erfüllt diese Zukunftsbegriffe mit adäquaten Inhalten. Erstmals wird im Herbst 2019 der Masterlehrgang „Medienkompetenz und Digital Literacy“ angeboten. Im Mittelpunkt der dreisemestrigen berufsbegleitenden Weiterbildung steht die Vermittlung medialer, kommunikativer und technologischer Kompetenzen im Kontext zur rasch voranschreitenden Digitalisierung.

Welche Fähigkeiten sind erforderlich, um in digitalen Medienwelten erfolgreich zu agieren? Was steckt hinter dem Begriff Digitalisierung 4.0 und wie treibt man diese sinnvoll voran? Wie funktionieren digitale Netzwerke und wie kann man damit gesellschaftlichen Nutzen erzeugen? Wie behält man in steigenden Bilderfluten den Durchblick? Und wie kommt man Fake News und überzogenen medialen Inszenierungen auf die Spur?

Ein innovativer postgradualer Masterlehrgang an der FH JOANNEUM in Graz gibt ab Herbst auf diese und weitere Fragen Antwort - mit neuesten Erkenntnissen und zukunftsorientiertem Wissen auf akademischem Niveau. Der Masterlehrgang „Medienkompetenz und Digital Literacy“ wendet sich an Interessierte aus Bildung und Schule, Fort- und Weiterbildung, Jugendmanagement, Soziales, Kultur, Pädagogik, Psychologie und Soziologie. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu Expertinnen und Experten digitaler Medien und Kommunikation ausgebildet. Sie sind anschließend in der Lage, Entwicklungen nicht nur kritisch zu reflektieren und zu diskutieren, sondern auch entscheidend mitzugestalten.

„Wenn digitale Grundbildung vermittelt und digitale Zukunftsoffensiven gestartet werden sollen, braucht es professionelle Vermittlerinnen, Experten sowie Spezialistinnen mit fundiertem Know-how. Davon gibt es aber noch viel zu wenige“, weiß Lehrgangsleiter Heinz M. Fischer, der mit einem profilierten Team aus Wissenschaftlern, Kommunikationsprofis sowie Repräsentantinnen der angesprochenen Berufsfelder das neue, österreichweit einzigartige Lehrgangsangebot entwickelt und konzipiert hat.

Inhaltliche Schwerpunkte bilden das Arbeiten und Gestalten im Web, Optionen der Vernetzung, digitale Quellenbewertung, Medienkritik und Medienethik. Ein eigenes Modul befasst sich mit veränderten Quantitäten und Qualitäten rasant steigender Bilderwelten. Hinzu kommt ein intensiver Diskurs über innovative, digitale Gesellschaft unter Verwendung neu definierter Medienpädagogik und Mediendidaktik.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein dreisemestriger berufsbegleitender Masterlehrgang am Puls der Zeit, ein spannender Mix aus Theorie und Praxis, Wissenschaft und angewandten Projekten. Studienbeginn ist Oktober 2019. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

