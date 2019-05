Bezirksmuseum 3: Vortrag „Wiener Neustädter Kanal“

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung des Landstraßer Bezirksmuseums (3., Sechskrügelgasse 11) referiert der Bezirkshistoriker Johannes Hradecky am Mittwoch, 8. Mai, ab 18.30 Uhr, über das komplexe Thema „Der Wiener Neustädter Kanal“. Ein Abschnitt des Kanals führte einstmals am Wienerberg vorbei, über Simmering und die Vorstadt Landstraße in das Wiental. Hradecky ist ehrenamtlich arbeitender Kustos am Bezirksmuseum Simmering und bekannt als Kenner der Kanalgeschichte. Mit interessanten Bildern umrahmt der Vortragende und Buchautor seine Erklärungen. Der Eintritt zur Veranstaltung in den Museumsräumlichkeiten im 3. Bezirk in der Sechskrügelgasse 11 ist gratis. Das freiwillig engagierte Organisationsteam (Leiter: Herbert Rasinger) nimmt Spenden des Publikums gerne an. Auskünfte dazu: Telefon 4000/03 127, E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Wiener Neustädter Kanal (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wiener_Neustädter_Kanal

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse