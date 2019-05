Gegen den Fachkräftemangel im MINT-Bereich: Job- und Karrieremesse Technik an der FH Campus Wien

Wien (OTS) - Am 21. Mai 2019 lädt die FH Campus Wien zur Job- und Karrieremesse Technik powered by Bosch. Auf dem dynamischen Marktplatz treffen Personalverantwortliche auf Studierende und Interessierte. Darum geht es: Netzwerken, attraktive Angebote für Praktika und Jobs sowie unternehmensrelevante Themen für Bachelor- und Masterarbeiten.

Mehr über das Studienangebot des Departments Technik: www.fh-campuswien.ac.at/technik

21. Mai 2019: Job- und Karrieremesse Technik powered bei Bosch

> 16.30 Uhr: Eröffnung und Begrüßung

> 16.45–19.30 Uhr: Beratung an den Infoständen der Unternehmen



FH Campus Wien, Festsaal, Favoritenstraße 226, 1100 Wien

Die Teilnahme ist kostenlos, keine Anmeldung erforderlich

www.fh-campuswien.ac.at/karrieremesse

Teilnehmende Unternehmen

Agfa HealthCare Ges.m.b.H., BAWAG P.S.K., Bechtle GmbH, BEKO Engineering & Informatik GmbH & Co KG, Bosch-Gruppe Österreich, Elektrobit Austria GmbH, iteratec GmbH, Kapsch Group, Magna Powertrain GmbH & Co KG, MANZ Solutions GmbH, OMNETRIC GmbH, Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH, STEINER-HITECH, TTTech Computertechnik AG, TÜV TRUST IT - TÜV AUSTRIA GMBH, Wiener Stadtwerke, ZKW.



Bachelor- und Masterstudiengänge im Department Technik

Angewandte Elektronik, Clinical Engineering, Computer Science and Digital Communications ( Vollzeit und berufsbegleitend), High Tech Manufacturing (Bachelor- und Masterstudium), Electronic Systems Engineering, Green Mobility, IT-Security, Safety and Systems Engineering, Software Design and Engineering, Technisches Management.



Was sind Bachelor und Master wert? Wie ist die Arbeitsmarktsituation?

Andreas Posch, Leiter des Departments Technik, spricht im Interview über Einstiegsgehälter und Karriereperspektiven nach einem Bachelor- und Masterstudium im Technik-Bereich.



