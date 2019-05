GOURMET Event unterstützt Wings for Life World Run 2019

Cateringprofi kocht für LäuferInnen und spendet 5000 EUR für Forschungsprojekte zur Heilung von Querschnittslähmung

Wien (OTS) - Am 5. Mai war es wieder so weit: Tausende Menschen starteten zeitgleich beim Red Bull Wings for Life World Run an verschiedenen Locations auf der ganzen Welt. Auch heuer war das Team von GOURMET Event wieder mit am Start: Die Event- und Cateringprofis versorgten die fleißigen LäuferInnen in den Räumlichkeiten der Universität Wien mit kalten Snacks vor dem Lauf und einem warmen, ausgiebigen Buffet nach dem sportlichen Battle mit dem Catcher Car.

„Es ist uns eine Ehre, den Wings for Charity World Run zu unterstützen. So wie die Startgelder fließt auch unsere Spende in wichtige Forschungsprojekte zur Heilung des verletzten Rückenmarks“, so Herbert Fuchs, GOURMET Geschäftsführer über das Engagement des Unternehmens. Auch heuer wieder waren 25 MitarbeiterInnen des GOURMET Event Teams am Veranstaltungstag im Einsatz, um die LäuferInnen dabei zu unterstützen für diejenigen zu laufen, die es nicht mehr können.

GOURMET Event, eine Marke von GOURMET, ist Spezialist für individuelles Catering und unvergessliche Events in Top-Locations. Maßgeschneidertes Service, höchste Qualität und Perfektion, engagierte MitarbeiterInnen, Dienstleistung von A - Z und die Liebe zum Detail garantieren Genuss und Erlebnis bei Veranstaltungen jeder Größe. Nähere Informationen finden Sie auf der neuen Website www.gourmet-event.at.

Zum Unternehmen

GOURMET ist führender Experte für Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet GOURMET gesunde, natürliche Produkte aus hochwertigen Zutaten. Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit haben einen besonderen Stellenwert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

