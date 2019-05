Stadtgemeinde Gänserndorf eröffnete Volksschule Süd

LR Teschl-Hofmeister: Investition in unsere Schulen bedeutet Investition in unsere Kinder

St. Pölten (OTS/NLK) - Am gestrigen Montag eröffnete die Stadtgemeinde Gänserndorf gemeinsam mit Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ihr neues Volksschulgebäude. Der Neubau wurde in einer Niedrig-Energiebauweise errichtet und ist nun der zweite Volksschulstandort der Stadtgemeinde. „Wenn Schulen umgebaut, saniert oder neu errichtet werden, ist der Grund dafür immer, dass der Schulbetrieb in der Gemeinde schon seit vielen Jahren erfolgreich funktioniert. Es bedeutet, dass eine Gemeinde viel Leben in sich hat“, ist die Bildungs-Landesrätin überzeugt.

„Natürlich wissen wir, dass solche Maßnahmen für Gemeinden auch eine gewisse Herausforderung darstellen. Es ist uns aber wichtig, dass Niederösterreichs Bildungseinrichtungen einen hohen Standard haben, nicht nur hinsichtlich Lehrplan und Personal, sondern auch hinsichtlich ihrer Ausstattung. Aus diesem Grund steht das Land Niederösterreich bei Vorhaben wie diesem, seinen Gemeinden sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite“, erklärt Teschl-Hofmeister weiter. Auch den Neubau der Volksschule in Gänserndorf hat das Land Niederösterreich finanziell unterstützt. Die Kosten für den Bau der Volksschule Gänserndorf Süd betrugen insgesamt 7,7 Millionen Euro.

Der Neubau umfasst acht Klassen- und fünf Förderräume, einen großzügigen Speisesaal mit Küchenbereich, einen teilbaren Turnsaal sowie einen Gruppenraum und einen Lehrerbereich. Aufgrund des Bevölkerungswachstums, der steigenden Zuzugsrate und des regen Wohnbaus in der Stadtgemeinde war es notwendig, das bestehende Bildungsangebot der 1997 errichteten Volksschule in der Siebenbrunner Straße zu erweitern. „Das Angebot an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für unsere Jüngsten, ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Gemeinden. Investitionen in unsere Schulen bedeutet auch Investition in unsere Kinder und Jugendlichen und diese sind die Zukunft unseres Landes“, so Bildungs-Landesrätin Teschl-Hofmeister abschließend.

