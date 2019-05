David Luken neuer CEO der SKIDATA AG

Wechsel an der Vorstandsspitze: David Luken wird Nachfolger von Hugo Rohner als CEO der SKIDATA AG.

Grödig/Salzburg (OTS) - SKIDATA AG, Weltmarktführer im Bereich Zutrittslösungen und Besuchermanagement, gibt die Ernennung von David Luken zum neuen CEO bekannt. Der US-Amerikaner übernimmt mit Ende Juni die Agenden von Hugo Rohner.

Luken bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Bereich Technologie, Industrie und Sales mit, war unter anderem bei Honeywell International Inc. als Vice President für das Airlines Business Segment und zuletzt beim Start-up Zero Mass Water tätig. Unter seiner Führung wird der eingeschlagene Weg der internationalen Expansion und verstärkten Investitionen in Digitalisierung und Innovation in den Kernbereichen Parkraummanagement, Skigebiete und Stadien bei SKIDATA weiter vorangetrieben.

Nach sieben Jahren an der Spitze des Vorstands hat sich Hugo Rohner entschieden, mit seiner Familie in die Schweiz zurückzukehren und nach einer Auszeit seine Karriere in seiner Heimat fortzusetzen. Unter der Leitung Rohners konnte SKIDATA seine Position als Weltmarktführer im Bereich Zutritts- und Besuchermanagement weiter ausbauen und die Umsätze seit 2012 verdoppeln. Damit gelang es dem Schweizer, SKIDATA als globalen Player am Markt zu etablieren. „Ich habe die Zeit bei SKIDATA sehr genossen und möchte mich bei allen Kunden und Mitarbeitern für die tolle und bereichernde Zusammenarbeit bedanken“ , erklärt Rohner.

Jetzt freut sich Luken auf die kommenden Herausforderungen. „SKIDATA hat mich auf vielen Ebenen fasziniert und begeistert. Die Produkte überzeugen sowohl durch Design als auch Innovation, und werden von Millionen Menschen auf der ganzen Welt tagtäglich benützt. Ich kann es kaum erwarten, Teil dieses international agierenden Unternehmens zu sein und freue mich sowohl auf die großartigen Kunden als auch auf die großartigen Mitarbeiter.“

