ÖH Wahl 2019: Podiumsdiskussion

Auch in diesem Jahr findet eine Diskussion der Spitzenkandidat_innen statt

Wien (OTS) - Am 14.5. findet in Kooperation mit FM4 die bundesweite Podiumsdiskussion der Spitzenkandidat_innen zur ÖH Wahl 2019 statt. Bei der Wahl von 27. Bis 29. Mai sind knapp 400 000 Studierende aufgerufen ihre offiziellen Vertreter_innen für die kommenden zwei Jahre zu wählen.



Wir laden alle Medienvertreter_innen ab 18:30 herzlich ein an der Veranstaltung teilzunehmen. Moderiert wird die Diskussion von Ali Cem Deniz.



Auditorium der Angewandten Wien

(Vordere Zollamtstraße 7, 1030 Wien)

Diskussionsbeginn: 19:00



Diskussionsteilnehmer_innen:

Domink Ramusch (Aktionsgemeinschaft)

Dora Jandl (VSStÖ)

Dietlinde Oberklammer (GRAS)

Desmond Grossmann (FLÖ)

Nino Rohrmoser (JUNOS)

Babsi Ordinaireteur (KSV-LiLi)

Tatjana Schraml (RFS)

Moritz Mager (No Ma'am)

Dario Tabatabai (KSV-KJÖ)



Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Philipp Stoisits

Pressesprecher

+436642272762

philipp.stoisits @ oeh.ac.at