ARBÖ: Wiener Festwochen, Baby Expo und Pfingstferien - Staus am Wochenende!

Erwartet wird ein veranstaltungsreiches Wochenende mit der 19. Auflage der Baby Expo, der Eröffnung der Wiener Festwochen in Hamburg freut man sich über den Beginn der Herbstferien.

Wien (OTS) - Eröffnung der Wiener Festwochen



Der Zeitraum zwischen 10. Mai und 16. Juni wird bei vielen Leuten bereits rot im Kalender markiert sein. Diesen Freitag werden die Wiener Festwochen am Rathausplatz eröffnet und auch dieses Jahr darf beinahe durchgehend mit einer enormen Gästeanzahl gerechnet werden. Alleine bei der Eröffnung zog es letztes Jahr knapp 50.000 Besucher vor das Wiener Rathaus. Das ausführliche Programm findet man auf der offiziellen Homepage unter www.festwochen.at. Speziell an den Wochenenden ist es sinnvoll, nicht mit dem eigenen Fahrzeug anzureisen. Die Kurzparkzone gilt zwar nur Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr (2 Stunden), umliegende Parkgaragen werden aber binnen kürzester Zeit an deren Kapazitätslimit stoßen.

Der ARBÖ Tipp: das Wiener Rathaus ist über die U2 Station Rathaus, die U3 Station Volkstheater oder über die Straßenbahn 1 und D (Station Burgtheater) sehr gut erreichbar. Autofahrer sollten ihr Fahrzeug zuhause stehen lassen oder eine Parkmöglichkeit in einem anderen Bezirk in Anspruch nehmen.





Baby Expo in der Wiener Stadthalle



Mittlerweile schon traditionell findet auch heuer wieder die größte Messe für die Kleinsten, die Baby Expo, vom 10. bis 12. Mai in der Halle D statt. Längere Wartezeiten einplanen heißt es deshalb vor Beginn täglich um 9 Uhr und nach dem Ende um 18 Uhr auf der Felberstraße, der Märzstraße, dem Neubaugürtel und im Nibelungenviertel. Lenker dürfen auch die generelle Kurzparkzone rund um die Stadthalle nicht vergessen: sie gilt zwischen 9 und 22 Uhr und beschränkt die maximale Parkdauer auf zwei Stunden. Auch samstags gilt die Kurzparkzone, aber nur von 18 bis 22 Uhr.

Der ARBÖ Tipp: Lenker sollten ihr Fahrzeug in der Märzpark- oder der Stadthallengarage abstellen. Zum Preis von 7,- Euro ist das Fahrzeug sicher und nahe am Veranstaltungsort abgestellt. Alternativ empfiehlt sich auch die Anreise mit der U-Bahnlinie U6 (Station Burggasse-Stadthalle), sowie das Verkehren mit der Straßenbahn 6, 9, 18 oder 49. Reist man mit dem Bus 48A, steigt man am besten bei der Station Urban Loritz-Platz, 10 Gehminuten von der Stadthalle entfernt, aus.





Pfingstferien in Hamburg



Der Ferienbeginn für die Schülerinnen und Schüler aus Hamburg veranlasst wieder zahlreiche Familien dazu einen Kurzurlaub in Österreich oder Italien zu verbringen. Mit erhöhtem Verkehrsaufkommen muss deshalb auf der Brennerautobahn (A13), der Inntalautobahn (A12) und der Tauernautobahn (A10) am Wochenende gerechnet werden. Auch die Grenzwartezeiten am Walserberg, in Suben oder in Kufstein/Kiefersfelden können 30 Minuten und mehr betragen.

Der ARBÖ Tipp: Mehr Zeit auf den erwähnten Straßen im Vorhinein einplanen, alternative Strecken und Ausweichmöglichkeiten bereithalten. Lässt sich ein längerer Stau nicht vermeiden, sind ein voller Tank, Spielsachen für die Kinder und ausreichend Verpflegung wichtige Begleiter.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at