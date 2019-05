NEOS zu UN-Bericht: Schonungslose Konfrontation als Motor des Umdenkens

Michael Bernhard: „Wenn der Mensch immer so tut, als wäre er allein auf dieser Welt, wird er das auch bald sein.“

Wien (OTS) - Zutiefst beunruhigt zeigt sich NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard angesichts des UN-Berichts, welcher davor warnt, dass rund eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. „Dieser Bericht ist schockierend und notwendig zugleich. Er konfrontiert uns schonungslos mit der Wahrheit und ruft uns einmal mehr in Erinnerung, dass es in Sachen Umwelt- und Artenschutz bereits fünf vor Zwölf ist. Gut gemeinte Vorschläge und Versprechen seitens der Politik sind leider nutzlos. Hier helfen nur rasche Taten, um das Ruder doch noch herumreißen zu können“, ist Bernhard überzeugt. Der Mensch müsse endlich lernen, mit der Natur und nicht gegen sie zu arbeiten. „Für NEOS steht ganz klar ein UND zwischen Umwelt und Wirtschaft. Wir glauben daran, dass wirtschaftlicher Fortschritt keinen Rückschritt in Sachen Umweltschutz bedeuten muss. Darum müssen wir endlich stärker in die Erhaltung von Biodiversität investieren, denn eines ist unbestritten: Das Artensterben wird auch für uns langfristig negative Konsequenzen haben. Wenn der Mensch immer so tut, als wäre er allein auf dieser Welt, dann wird er das auch bald sein.“

