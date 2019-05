Venture Global LNG gibt behördlichen Meilenstein für Plaquemines LNG und 20 MTPA für das Delta LNG-Exportprojekt bekannt

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc. gibt bekannt, dass die US-amerikanische Federal Energy Regulatory Commission (FERC) das abschließende Umweltverträglichkeitsgutachten (Environmental Impact Statement, EIS) für die Plaquemines LNG-Anlage in Plaquemines Parish, Louisiana mit 20 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) ausgestellt hat. Am 31. August 2018 erklärte FERC dem Unternehmen Venture Global LNG, dass sie bis zum 1. August 2019 die endgültige Auftragsbestätigung für die Plaquemines LNG-Anlage und die dazugehörige Gator Express-Pipeline platzieren wird. Das Projekt unterliegt weiterhin der endgültigen Investitionsentscheidung, der Baubeginn ist gegen Ende 2019 geplant und der kommerzielle Betrieb soll in 2023 aufgenommen werden.

Die beiden Geschäftsführer Bob Pender und Mike Sabel erklären gemeinsam: "Wir bedanken uns bei FERC für die zeitnahe Ausstellung des EIS. Dieses Gutachten ist ein wichtiger behördlicher Meilenstein für unser Plaquemines-Projekt. Plaquemines LNG verfügt über ein bindendes Abkommen mit unserem Partner PGNiG, das über 20 Jahre Lieferungen von 1 MTPA gewährleistet, und wir freuen uns dass wir in absehbarer Zeit weitere kommerzielle Meilensteine bekannt geben werden."

Darüber hinaus gibt Venture Global mit Freude bekannt, dass FERC die Anfrage zu einer Vorabbefüllung über 20 MTPA für das Delta LNG-Projekt am Mississippi River südlich von New Orleans und für die dazugehörige Delta Express-Pipeline angenommen hat.

"Mithilfe von Delta LNG sind wir in der Lage, neben Plaquesmines weitere Kundenanfragen zu bedienen und dabei unseren in der Branche bahnbrechenden, kostengünstigen Ansatz anzuwenden, der sich bereits bei den Projekten Calcasieu Pass und Plaquemines bewährt hat. Wir freuen uns, dass wir die Bauphase begonnen haben und 50 MPTA Verflüssigungsleistung entwickeln, mit der wir das Erdgas aus Nordamerika in die ganze Welt bringen können."

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein erfahrener, kostengünstiger LNG-Anbieter, der aus den ressourcenreichen Erdgasbecken Nordamerikas gespeist wird. Das Verflüssigungsverarbeitungssystem von Venture Global LNG produziert eine Reihe hocheffizienter und zuverlässiger Produkte, die von BHGE beliefert werden. Venture Global LNG hat an der Kreuzung des Calcasieu-Schiffskanals und dem Golf von Mexiko mit dem Bau der Venture Global Calcasieu Pass-Anlage mit einem Umfang von 10 MTPA begonnen und entwickelt 50 Kilometer südlich von New Orleans am Mississippi River die Venture Global Plaquemines LNG-Anlage mit 20 MTPA sowie die Venture Global Delta LNG-Anlage mit 20 MTPA, die sich ebenfalls am Mississippi River südlich von New Orleans befindet. Venture Global hat bis heute 855 Millionen US-Dollar investiert, um seine Projekte zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.venturegloballng.com.

