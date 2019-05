Auszeichnung von Vakrangee als ,Financial Services Retailer of the Year'

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Vakrangee Ltd. gab heute seine Auszeichnung als bester ,Financial Services Retailer of the Year' (Einzelhändler des Jahres für Finanzdienste) bei den Indian Retail Awards 2019 am 30.4.2019 in New Delhi bekannt. Vor einer Versammlung großer Namen des indischen wie auch internationalen Einzelhandels fanden in einer glitzernden Zeremonie Nextgen Vakrangee Kendras Wachstum und Kundenzufriedenheit seit 2018 gebührende Anerkennung.

- Anerkennung des Nextgen Vakrangee Kendras Wachstums & der Kundenzufriedenheit 2018-19

Der Zweck der Indian Retail Awards ist die Auszeichnung von Einzelhändlern, die dank großartiger Einzelhandelspraktiken Brücken schlagen zwischen der Realität im Einzelhandelsgeschäft und den Kundenerwartungen. Zu diesen Praktiken zählen u.a. die Förderung und Motivation von Feindistribution (auch Lieferung der "letzten Meile") und Auslieferung an den Einzelhandel sowie die Hervorhebung von Innovation und Führungsstil im indischen Einzelhandel. Diese renommierte Auszeichnung für den Einzelhandel wird von Franchise India Holdings Limited veranstaltet, des seit 1999 größten integrierten Franchise-Lösungsunternehmens in Asien, und den Herausgebern von The Franchising World Magazine, dem umfassendsten End-to-End-Business- und Franchise-Magazins Indiens und dem Retailer Magazine, dem ersten Umsatzchancenmagazin für den Einzelhandel in Indien, das sich in seiner Essenz dem indischen und internationalen Einzelhandel widmet, dabei aber die Verbraucherperspektive berücksichtigt.

Zum Erhalt der ,Financial Services Retailer of the Year' Auszeichnung sagte Anil Khanna, Managing Director & Group CEO von Vakrangee Ltd.: "Wir fühlen uns geehrt, diese angesehene Auszeichnung zu erhalten und sehen sie als eine Bestätigung unseres Nextgen Vakrangee Kendra Geschäftsmodells. Obwohl die Auszeichnung unserer Vorrangstellung in den Finanzdiensten zugedacht wurde, bieten die Nextgen Geschäftsniederlassungen ein umfassendes Spektrum an Produkten und Dienstleistungen aus der Welt des Bankwesens, der Versicherungen, Geldautomaten, assistierter e-Commerce (Online-Shopping), e-Governance, Finanzdienste und Logistik."

Vakrangee verfügt derzeit über 3.504 Nextgen Vakrangee Kendras in 20 Staaten, mehr als 340 Regionen und mehr als 2.000 Postleitzahlen. Mehr als 70 % der Outlets befinden sich in Städten von Rang 5 und 6. Vakrangees Pläne sehen eine Erweiterung auf 25.000 im Geschäftsjahr 2019 - 20, 45.000 Nextgen Outlets bis zum Geschäftsjahr 2020 - 21 und 75.000 bis 2021 - 22 vor.

Fotos der Auszeichnungsfeier: https://vakrangee.in/gallery4.php?id=157

Informationen zu Vakrangee Limited (BSE-Code: 511431) (NSE-Code: VAKRANGEE)

Das 1990 gegründete Unternehmen Vakrangee ist auf einzigartige Weise technologieorientiert und befasst sich mit dem Aufbau des größten, indischen Outlet-Einzelhandelsnetzes mit Feindistribution, über das nicht versorgte ländliche, vorstädtische und städtische Märkte mit Diensten und Produkten in Echtzeit beliefert werden können. Die "Assisted Digital Convenience"-Geschäfte (assistierte digitale Mini-Märkte) werden ,Vakrangee Kendra' genannt und fungieren als ,One-Stop-Shop'.

Rückfragen & Kontakt:

Ammeet Sabarwal

Chief Corporate Communications & Strategy Officer

ammeets @ vakrangee.in

www.vakrangee.in