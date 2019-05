„NÖ-Bauordner“ jetzt am Gemeindeamt abholen

Pernkopf, Eichtinger: Beim Hausbau zahlt sich eine überlegte Planung aus

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Auswahl des Grundstücks, die gewünschte Bauweise, der Energiestandard, die Finanzierung des eigenen Bauvorhabens und vieles mehr sind zentrale Fragen vor dem Bau der eigenen vier Wände. Um dabei eine bestmögliche Unterstützung zu bekommen, gibt es den neuen „NÖ Bauordner“ von der Energie- und Umweltagentur NÖ. Dieser steht am Gemeindeamt zur Abholung bereit.

„Eine überlegte Planung zahlt sich aus, denn jeder Quadratmeter kostet Geld. Für die Planung des eigenen Traumhauses muss man sich Zeit lassen und sollte sich von Profis beraten lassen. Im Bauordner findet man neben guten Tipps auch einen Gutschein für eine firmenunabhängige Energieberatung“, erklärten LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrat Martin Eichtinger.

Vor einigen Wochen wurde die 200.000. Energieberatung in Niederösterreich durchgeführt. „Damit haben wir bereits fast jeden dritten Haushalt in Niederösterreich erreicht“, freute sich Pernkopf über diese beachtliche Bilanz. Dabei kommt ein Energieberater nach Hause und schaut sich genau an, wo Potential zum Energiesparen da ist. „Das bedeutet nicht nur weniger Energieverbrauch, sondern auch weniger Emissionen“, so der LH-Stellvertreter.

„Viele Entscheidungen, die man heute trifft, wirken noch Jahrzehnte nach. Besonders, wenn es um eine nachhaltige, kosteneffiziente und energiesparende Bauweise geht. Der ‚NÖ Bauordner‘ begleitet auf diesem Weg. Er enthält wichtige Informationen rund um das Thema Neubau und Sanierung, Checklisten und Planungshilfen“, meinte Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich.

Der „NÖ Bauordner“ hilft bei der Auswahl des Grundstücks, Fragen zum Baurecht, der Planung, der Auswahl der beteiligten Unternehmen, der Abschätzung der Kosten und der Finanzierung. Bestellen kann man ein Exemplar bequem und kostenlos online unter www.energieberatung-noe.at/bauordner und darf den Ordner anschließend im Gemeindeamt abholen.

Nähere Informationen: Energie- und Umweltagentur NÖ, Philipp Hebenstreit, Telefon 0676/83 688 569, E-Mail philipp.hebenstreit @ enu.at, www.enu.at.

