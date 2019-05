AVISO: Start des Jubiläumsjahres „100 Jahre Gemeindebau“ im Metzleinstaler Hof

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal lädt am 9. Mai zur Pressekonferenz in den ersten Wiener Gemeindebau

Wien (OTS) - Am kommenden Donnerstag, um 10.30 Uhr, findet bei einer Pressekonferenz im Cafe Semmerl im Metzleinstaler Hof der offizielle Auftakt des Jubiläumsjahres „100 Jahre Gemeindebau“ statt. Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal informiert dabei über das Jubiläumsprogramm, stellt konkrete Verbesserungen im Gemeindebau vor und präsentiert anlässlich des Jubiläumsjahres ein Kunstwerk des Künstlers Marko Lulić. Einordnende Worte zu Kunstwerk und Künstler kommen von Matti Bunzl, Direktor des Wien Museums.

„100 Jahre Gemeindebau ist mehr als ein Jubiläum. Es ist ein Bekenntnis für lebenswertes und leistbares Wohnen in Wien. Es ist die Überzeugung, dass das Miteinander wichtiger ist als das Recht des Stärkeren und dass Respekt und Zusammenhalt über die Lebensqualität in einer Stadt entscheiden“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen. (Schluss) wz





Pressekonferenz mit Wohnbaustadträtin Gaal zum Auftakt des Jubiläumsjahres „100 Jahre Gemeindebau“

Datum: 09.05.2019, 10:30 Uhr

Ort: Cafe Semmerl & Co im Metzleinstalerhof

Siebenbrunnenfeldgasse 13, 1050 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Zwander

Mediensprecher StRin Kathrin Gaal

Tel.: 01/4000-98057

E-Mail: wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at