Sichuan Provincial Culture and Tourism Development Conference findet in Chengdu, China, statt

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - In Chengdu, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan, fand am 29. April 2019 die Sichuan Provincial Culture and Tourism Development Conference (Konferenz zur Entwicklung von Kultur und Tourismus der Provinz Sichuan) statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden 10 für ihre Popularität bei Touristen bekannten Landkreise und Bezirke der Stadt Chengdu und 20 Städte in Sichuan, die sich durch ihre einzigartige Kultur und touristischen Ressourcen auszeichnen, sowie 8 führende Kultur- und Tourismusunternehmen der Provinz für ihre herausragenden Leistungen im Sektor ausgezeichnet. Mit der Verleihung des Golden Panda-Awards wurden zudem die Leistungen ausgewählter Gruppen und Einzelpersonen gewürdigt, die sich in besonderer Weise um die Förderung von Sichuan als touristisches Ziel erster Güte auf sowohl dem chinesischen Markt als auch den internationalen Märkten verdient gemacht haben. Die Provinzregierung plant, Sichuan in den nächsten fünf Jahren in eine hochgradig mit ihrer reichhaltigen Kultur integrierte Tourismusdestination umzuwandeln, die für die lokale Bevölkerung und Reisende gleichermaßen zugänglich ist. Sichuan soll als Tourismusziel etabliert werden, das auf der Must-See-Liste jedes echten Reisenden zu finden ist.

Die Regierung plant des Weiteren, den Umfang ihrer "Sichuan, more than pandas"-Kampagne ("Sichuan - mehr als nur Pandas") auszuweiten, um die Sichtbarkeit der Region als wichtige Tourismusdestination auf internationalen Märkten zu erhöhen. Im Rahmen der Kampagne soll die China (Sichuan) Giant Panda International Cultural Tourism Week jedes Jahr in mindestens zwei Ländern und Regionen stattfinden, um den Bekanntheitsgrad von Sichuans einzigartiger lokaler Kultur weltweit zu fördern, insbesondere die Sichuan-Oper, die örtlichen Landschaften, die charakteristische Küche und einige der typischen Produkte der Provinz wie festliche Laternen, und Tees und gebrannte Spirituosen. Im Rahmen der Kampagne wird außerdem das globale Alleinstellungsmerkmal von Sichuan als Heimat der Pandabären unterstrichen. Die Regierung plant, auch mit lokalen Kultur- und Tourismusunternehmen zusammenzuarbeiten, um Marketingzentren in den Auslandsmärkten aufzubauen.

Die Provinz zieht mit ihren reichen kulturellen und touristischen Ressourcen, zu denen vor allem die archäologischen Fundstätten in Sanxingdui, der Jiuzhaigou-Nationalpark und die Schutzzonen für den Riesenpanda zählen, bereits zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt an. Vorliegenden Daten zufolge haben die touristischen Einnahmen der Provinz Sichuan erstmals die 1-Billion-Yuan-Marke (148,5 Milliarden US-Dollar) überschritten und 2018 einen Rekordwert von 1,01 Billionen Yuan (150,0 Milliarden US-Dollar) erreicht, was einem Anstieg von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wertschöpfung durch den Kultursektor der Provinz betrug im vergangenen Jahr insgesamt 150 Milliarden Yuan (rund 22 Milliarden US-Dollar) und wuchs damit um 16,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die stärkere Integration wird die beiden Bereiche Kultur und Tourismus zu einem wichtigen Motor für das wirtschaftliche Wachstum der Provinz machen.

