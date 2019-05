Lotto: Jackpot mit 1,5 Millionen Euro am Mittwoch

2 Joker in Niederösterreich und Tirol zu je 94.200 Euro

Wien (OTS) - Lediglich die Ziffern 0 bis 4 bildeten die Bestandteile der „sechs Richtigen“ vom vergangenen Sonntag, und auch die Zusatzzahl machte da keine Ausnahme. Doch während niemand auf den richtigen Sechser gesetzt hatte und es daher am Mittwoch um einen Jackpot mit rund 1,5 Millionen Euro geht, gelang es immerhin zwei Spielteilnehmern, einen Fünfer mit Zusatzzahl zu tippen.

Ein Vorarlberger und ein Wiener waren es, denen ein Fünfer mit Zusatzzahl gelang, und beide gewannen damit jeweils mehr als 52.200 Euro. Beide versuchten ihr Glück mit einem Normalschein, und beide waren mit dem jeweils ersten Tipp erfolgreich. Beim Wiener war es die Zahl 10, die zum Sechser fehlte, der Vorarlberger hatte die 23 anstelle der 24 angekreuzt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser, die Gewinnsumme wurde auf die 39 Fünfer aufgeteilt, was deren Quote auf rund 7.200 Euro erhöhte. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es zwei Gewinner. Ein Niederösterreicher und ein Tiroler erhalten für ihr „Ja“ zum Joker jeweils mehr als 94.200 Euro. Der Niederösterreicher machte dabei von der Möglichkeit, mehrere Joker auf seinem Wettschein zu spielen, Gebrauch, entschied sich für zehn Tipps und hatte prompt mit dem zehnten Versuch Glück.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 05.05.2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 759.795,85 – 1,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 52.235,90 82 Fünfer zu je EUR 1.389,80 218 Vierer+ZZ zu je EUR 156,80 4.243 Vierer zu je EUR 44,70 5.917 Dreier+ZZ zu je EUR 14,40 71.603 Dreier zu je EUR 4,80 190.212 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 04 10 24 33 34 Zusatzzahl: 23

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 05.05.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 39 Fünfer zu je EUR 7.196,40 2.356 Vierer zu je EUR 20,10 37.056 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 04 10 16 29 34 38

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 05.05.2019

2 Joker zu je EUR 94.202,10 14 mal EUR 8.800,00 94 mal EUR 880,00 985 mal EUR 88,00 9.296 mal EUR 8,00 92.784 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 8 1 6 3 1

