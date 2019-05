AVISO – 9.5, 17 Uhr, Donaulände Linz: SPÖ-Europafest „Europe Rising“ mit Rendi-Wagner und Schieder

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des Europatages veranstaltet die SPÖ am Donnerstag, dem 9. Mai 2019, ab 17.00 Uhr das große Open Air Europafest „Europe Rising“ beim Lentos an der Donaulände in Linz. Am Programm stehen Redebeiträge von SPÖ-Parteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Spitzenkandidat für die Europawahlen Andreas Schieder, der oberösterreichischen SPÖ-Landesvorsitzenden Birgit Gerstorfer und dem SPÖ-Kandidaten für die Europawahlen, Bürgermeister Hannes Heide sowie Auftritte der österreichischen KünstlerInnen Jugo Ürdens, Texta, Sigrid Horn und tr&b. ****

Zeit: 9. Mai 2019, ab 17.00 Uhr

Ort: Lentos an der Donaulände Linz, Oberösterreich

