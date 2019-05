„DIE.NACHT“: Herwig Rüdisser & Ewald Pfleger und Kurt Palm bei „Willkommen Österreich“ am 7. Mai

Außerdem: Neues von den „Pratersternen“ und Wiedersehen mit „Ochs im Glas“

Wien (OTS) - Seit der ersten Darbietung im Oberwart der 1980er Jahre läuft „Live Is Life“ weltweit unaufhörlich im Radio. In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 7. Mai 2019, um 22.00 Uhr in ORF 1 setzen sich Herwig Rüdisser und Ewald Pfleger von Opus zu Stermann und Grissemann an den Schreibtisch. Die „WÖ“-Studioband Russkaja lässt sich die Chance, gemeinsam mit Opus zu musizieren, nicht nehmen. Außerdem ist Autor und Regisseur Kurt Palm zu Gast in der Sendung. Danach gehen um 23.10 Uhr die „Pratersterne“ wieder am „DIE.NACHT“-Himmel auf. Diesmal liefern Alfred Dorfer, Ulrike Haidacher, David Stockenreitner sowie Christoph & Lollo ihre Pointen ab. Und um 23.40 Uhr geht es beim Wiedersehen mit „Ochs im Glas“ wieder ans Eingemachte.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Mitte der 80er Jahre landete die österreichische Band Opus mit „Live Is Life“ einen Welthit, der noch heute gerne gecovert und gehört wird. Zum Beispiel von Prinz Albert, der Opus nach Monaco eingeladen hat. Die Band spielte anlässlich des 90. Geburtstages von Grace Kelly vor Gästen wie Shirley Bassey oder auch Latoya Jackson. Im Juli stehen die Musiker im Rahmen der „Best of Austria meets Classic“-Konzerte im Park von Schloss Schönbrunn auf der Bühne. Ewald Pfleger, der „Live Is Life“ geschrieben hat, und sein Bandkollege Herwig Rüdisser sind zu Gast bei Stermann und Grissemann und sprechen auch über die musikalische Gegenwart von Opus. Am Ende der Sendung gibt es eine spezielle Version des neuesten Opus-Songs „Halfway Done“ zu hören.

„Monster“ heißt das aktuelle Buch von Kurt Palm. Der oberösterreichische Filmemacher, Autor und Theatermacher bezeichnet sich gerne als Volksbildner, ist Marxist und Anhänger des Marienkults. 2011 veröffentlichte Kurt Palm seinen preisgekörnten Roman „Bad Fucking“, der von Harald Sicheritz verfilmt wurde. Mit Talkshows kennt sich Palm übrigens auch aus. Er inszenierte in den 90er Jahren die legendäre „Nette Leit Show“ mit Hermes Phettberg.

„Pratersterne“ mit Dorfer, Haidacher, Stockenreitner und Christoph & Lollo um 23.10 Uhr

Diesmal gibt Alfred Dorfer einen seiner selten gewordenen Fernsehauftritte bei Hosea Ratschillers Pointenparade mit Hirn. Das halbe „Flüsterzweieck“ Ulrike Haidacher zeigt, dass sie auch solo eine exzellente Kabarettistin ist, und David Stockenreitner gilt als eines der vielversprechendsten Talente der Szene; Christoph & Lollo brauchen niemandem mehr zu beweisen, welche satirische Klasse sie besitzen, tun’s aber trotzdem immer wieder!

