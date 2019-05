Brigittenau: Film und Gespräch „Auf Ediths Spuren“

Wien (OTS/RK) - „Persönlichkeiten und Lebensgeschichten“ lautet der Mai-Schwerpunkt des Kultur-Vereins „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11). Am Dienstag, 7. Mai, fängt um 19.30 Uhr im Vereinslokal am Gaußplatz 11 die Aufführung eines Streifens über die Fotografin Edith Tudor-Hart an. Dieser Dokumentarfilm von Peter Stephan Jungk (Konzept und Regie) hat den Titel „Auf Ediths Spuren“. Laut Angaben des „Aktionsradius“-Teams ist das „Porträt einer Spionin“ zu sehen und das Publikum erfährt ein „Familiengeheimnis“. Nach der Vorstellung findet ein Gespräch mit dem Autor und Filmer statt, in dem aufwändige Recherchen über „Rätsel des Lebens“ der Großtante, der Film und das Buch „Die Dunkelkammern der Edith Tudor-Hart“ behandelt werden. Das Publikum soll Spenden geben. Auskünfte: Telefon 332 26 94, E-Mail office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Filmer Peter Stephan Jungk: www.peterstephanjungk.com

Film „Auf Ediths Spuren“ (Transmitter Film): www.transmitterfilm.at/de/auf-ediths-spuren

Buch „Die Dunkelkammern der Edith Tudor-Hart“ (Verlag): www.fischerverlage.de/buch/

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse