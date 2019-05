LIFE BALL 2019: Sonderausstellung „United in Diversity“ im Hofmobiliendepot ∙ Möbel Museum Wien

Das Hofmobiliendepot zeigt in einer Sonderausstellung vier Monate lang exklusiv Kostüme und Accessoires aus der diesjährigen Style Bible zum Thema „United in Diversity“.

Wien (OTS) - In Zusammenarbeit mit LIFE+ / LIFE BALL und dem Architekturbüro BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH zeigt die Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. im Rahmen einer Sonderausstellung im Hofmobiliendepot erstmals Kostüme und Accessoires aus der diesjährigen Style Bible sowie einige ausgewählte Exponate aus vergangenen Produktionen. Die Ausstellung ist von 17. Mai bis 15. September 2019 zu sehen.

„Ziel ist es, die Kostüme des diesjährigen Life Ball in Verbindung mit der Geschichte der Identitätsbewegung vom Stonewall-Aufstand in New York City über 26 Jahre Life Ball in Wien zu erfassen und widerzuspiegeln. All das haben wir in die historisch geschützten Räumlichkeiten des Museumsbestands eingebunden,“ so Stephan Ferenczy, der sich mit seinem Architekturbüro BEHF bereits in der Vergangenheit sozial engagierte und dafür mit dem Edelman Health Aids and Employment Award ausgezeichnet wurde.

Das Konzept der Ausstellung besteht darin, dem Betrachter durch starke Kontraste die Kostüme der diesjährigen Style Bible, die auch in der Eröffnungsshow des 26. Life Ball zu sehen sein werden, ähnlich wie in einem verdunkelten Panoptikum näherzubringen. Hierfür wird der Ausstellungsraum in der Länge geteilt - in eine schwarze und eine weiße Hälfte. Die zwei Hälften stehen nicht nur für „hell und dunkel“ oder „innen und außen“, sondern sollen auch den immer noch gelebten Separatismus in unserer Gesellschaft aufzeigen.

„Es war uns ein besonders Anliegen, nicht nur hübsche Kostüme zu zeigen, sondern auch im Ausstellungsdesign auf das immer noch bestehende Schwarz-Weiß-Denken in der Gesellschaft hinzuweisen. Ganz besonders freue ich mich über die Zusammenarbeit mit dem Hofmobiliendepot. Der scheinbare Kontrast zwischen altehrwürdigem Mobiliar und der teilweisen Schrillheit vieler Style Bible-Outfits bildet einen optischen und inhaltlichen Reigen der Diversität und schafft damit eine Verbindung zwischen Tradition und Moderne,“ so Gery Keszler, Obmann des Vereins LIFE+ und Life Ball-Gründer. Schautafeln werfen zusätzlich einen Blick zurück sowohl auf die Geschichte des Life Ball als auch auf die Ereignisse im New York des Jahres 1969 und die Errungenschaften der LGBT-Bewegung in Österreich seit den sogenannten Stonewall Riots.

Auch Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. (SKB), zeigte sich von Anfang an begeistert von der Zusammenarbeit: „Im Hofmobiliendepot ∙ Möbel Museum Wien nehmen wir unsere Besucherinnen und Besucher auf eine Design-Zeitreise mit und mit der Sonderausstellung „United in Diversity“ laden wir auf eine Zeitreise durch den Life Ball und seine Geschichte ein. Wir möchten damit einerseits ganz allgemein Bewusstsein für das Thema HIV/Aids schaffen. Andererseits wollen wir ganz konkret unsere Gäste dafür sensibilisieren - alle, aber insbesondere Schulklassen und junge Menschen. Weiteres findet 2019 die Europride in Wien statt, d.h. wir gehen auch von einem hohen internationalen Interesse aus. Denn gerade mit unseren Sonderausstellungen haben wir die Möglichkeit, gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen und unseren Besucherinnen und Besuchern näherzubringen."

Das Hofmobiliendepot als Ausstellungsort stellt eine einzigartige Mischung aus Museum, Lager, Werkstätte und Verwaltung dar. Es verfügt über eine bedeutende Möbelsammlung und zeigt seit mittlerweile 20 Jahren Wohnkultur aus fünf Jahrhunderten. Der Bogen spannt sich von der Präsentation kaiserlichen Mobiliars über verschiedenste Einrichtungsstile wie Biedermeier, Historismus und Wiener Moderne bis zu zeitgenössischem Möbeldesign. Den Schwerpunkten der Sammlung entsprechend präsentiert das Hofmobiliendepot neben einer ständigen Schausammlung auch wechselnde Sonderausstellungen.

Die Ausstellung mit dem Titel „United in Diversity“ ist von 17. Mai bis 15. September 2019 im Hofmobiliendepot ∙ Möbel Museum Wien, Andreasgasse 7, 1070 Wien zu sehen. Die Style Bible 2019 dient gleichzeitig als Ausstellungskatalog und wird im Museumsshop käuflich erwerbbar sein



Nähere Informationen und Buchungen unter info @ hofmobiliendepot.at und www.hofmobiliendepot.at sowie https://lifeplus.org/



Ausgewähltes Bildmaterial finden Sie unter: https://kommunikation.schoenbrunn.at/index.php/s/TscnrFH22Ak8v8I



