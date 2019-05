Neu: Limitierte Almdudler Original „Pride“ Edition

Homosexuelle Trachtenpärchen anlässlich der EuroPride 2019

Wien (OTS) - „Wir sprudeln über vor Glück, auch 2019 wieder offizieller Partner der EuroPride zu sein, die von 1. bis 16. Juni in Wien stattfindet. Hier geht es um Liebe, Offenheit, Zusammengehörigkeit, Geselligkeit und Miteinander – Werte, die wir von Almdudler schon seit unserer Gründung leben. Almdudler zaubert den Menschen ein Lächeln ins Gesicht – eine Kraft, die uns schon viele Jahre zum Original macht und auch das diesjährige Motto der EuroPride ‚together & proud‘ perfekt aufgreift“ , freut sich Almdudler Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein.

Das gesamte Almdudler Team ist stolz darauf, anlässlich der EuroPride 2019 eine besondere Überraschung vorstellen zu dürfen: Ab 7. Mai wird die limitierte „Pride“ Edition der Almdudler Original Glasflasche bei ausgewählten Gastronomen erhältlich sein. Die beiden Trachtenpärchen – Marianne und Marianne sowie Jakob und Jakob – werden sich dann auf der bunten, in Regenbogenfarben bedruckten 0,35L Glasmehrwegflasche in die Herzen des feiernden Publikums dudeln.

Als regionalen und exklusiven Verkaufspartner der limitierten Almdudler Original „Pride“ Edition hat Almdudler den renommierten Getränkehändler Rudolf Ammersin gewinnen können. Die Almdudler „Pride“ Edition kann einfach über bestellung @ ammersin.at oder 02236/312199-0 bestellt werden. Auch in den drei Ammersin-Shops in Margareten, Speising sowie in Brunn am Gebirge ist die limitierte „Pride“ Edition für Selbstabholer ab 17.5.2019 erhältlich.

Die besondere Edition wird darüber hinaus sowohl beim Almdudler Stand im EuroPride Village am Wiener Rathausplatz als auch in ausgewählter Szene-Gastronomie und für die Konsumenten über die Almdudler Website erhältlich sein. Einige der Lokale sind das Motto, die Strandbar Herrmann und das Cafe Savoy.

„Außerdem wird es bei der EuroPride Parade auch einen Almdudler-Truck geben. Auf diesem werden wir natürlich wieder lautstark für Toleranz und Respekt gegenüber allen Mitmenschen dudeln“ , so Heribert Thomas Klein voller Vorfreude.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Originalrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

