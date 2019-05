Großes Opening am Wörthersee

Am 3. Mai 2019 wurde im Hermitage Vital Resort gefeiert, mit dabei u.a. Otto Retzer und Hubert Wallner.

Maria Wörth/Dellach (OTS) - Hochstimmung herrschte am 3. Mai am Wörthersee: Zahlreiche Partner, Freunde des Hauses und Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft folgten der Einladung zur Saisoneröffnung 2019 im Hermitage Vital Resort in Maria Wörth, darunter Schauspieler und Regisseur Otto Retzer mit Frau Shirley, Helmut Hinterleitner (WKO), Wörthersee Tourismus-GF Roland Sint, Eishockey-Spieler Matthias Trattnig und der Prodekan der Alpen-Adria-Universität, Gernot Mödritscher.

Einen Blick hinter die Kulissen erhielten die Gäste bei den Führungen durch die luxuriös ausgestatteten Ferien-Apartments und bei der Vorstellung der Pläne für den weiteren Ausbau des Hermitage Vital Resorts. Für beste Unterhaltung garantierten Zauberer Martin Haderer und Sängerin Verena Wagner, für das leibliche Wohl sorgte Koch des Jahres 2018, Hubert Wallner. Durch das Programm führte ORF-Moderator Mike Diwald.

Beim Hermitage Golfturnier konnten außerdem alle Golf-Liebhaber ihr Können unter Beweis stellen und sich bei der anschließenden Siegerehrung feiern lassen.

Mit besonderer Freude durfte das Hermitage Vital Resort zudem den Erlös aus der großen Tombola überreichen: 2.500 Euro gingen an den Bienenzuchtverein Maria Elend!

Den gebührenden Abschluss fand die Eröffnungsfeier schließlich beim Sundowner im „Südsee by Hubert Wallner“.

