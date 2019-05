Brunner: Am Selbstbestimmungsrecht der Frauen darf nicht gerüttelt werden

SPÖ-Frauen protestierten bei Flashmob des überparteilichen Bündnisses #KeinenMillimeter gegen diskutierte Änderungen beim Schwangerschaftsabbruch

Frauenrechte sind in ganz Europa in Gefahr. In Österreich diskutiert die Regierung gerade über Einschränkungen beim Schwangerschaftsabbruch. „Am Selbstbestimmungsrecht der Frauen darf nicht gerüttelt werden. Wir lassen keine Rückschritte zu!“, sagte SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner bei einem Flashmob des überparteilichen Bündnisses #KeinenMillimeter. ****

Am österreichweiten Aktionstag am 6.Mai setzen Frauen in ganz Österreich ein deutliches Zeichen für ihre Rechte. Die SPÖ-Frauen beteiligen sich an Aktionen in allen Landeshauptstädten. Symbol der Aktion ist ein Kleiderbügel. Denn in Zeiten, als Schwangerschaftsabbrüche noch verboten waren, wurden verschiedene Hilfsmittel wie Kleiderbügel benutzt, um ohne medizinische Hilfe einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Für die Frauen stellte dies eine große Gefahr dar. Viele wurden verletzt oder starben an den Folgen dieser Eingriffe. Diese Zeiten dürfen niemals wiederkehren! Brunner rief dazu auf, die Petition #KeinenMillimeter zu unterstützen: https://mein.aufstehn.at/petitions/keinenmillimeter .

Statt Verbote und Rückschritte fordern die SPÖ-Frauen unter anderem, dass Abbrüche in allen öffentlichen Spitälern in ganz Österreich möglich sind, eine umfassende Sexualpädagogik und einen kostenfreien Zugang zu Verhütungsmitteln. Fotos der Aktion werden hier veröffentlicht: https://www.flickr.com/photos/47388021@N08/albums

