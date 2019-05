Kälteeinbruch bringt Windstromrekord

Am 5. Mai wurden 46 Prozent der heimischen Stromversorgung mit Windstrom gedeckt

St. Pölten (OTS) - Am Sonntag konnte die Windkraft erstmals in der Geschichte der österreichischen Windstromerzeugung 46 Prozent des heimischen Stromverbrauchs decken. „Das ist die höchste je in Österreich gemessene Windstromerzeugung an einem Tag“, bemerkt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. „Damit die Stromversorgung über das ganze Jahr zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie gedeckt werden kann, ist eine zielstrebige und ambitionierte Politik gefragt. Die Windbranche wartet nach wie vor auf das ‚Go‘ der Politik für 200 fertig genehmigte Windräder und einen funktionstüchtigen Entwurf für das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz.“

Gestern, am ersten Sonntag im Mai, konnte die Windkraft mit einer Strommenge von 63 Millionen Kilowattstunden 46 Prozent des heimischen Stromverbrauchs decken und damit den Kohle- und Atomstrom aus österreichischen Netzen drücken. Dies ist die höchste je in Österreich gemessene Windstrommenge eines Tages. „Wie viel die Windkraft bereits heute zur Stromerzeugung beitragen kann, zeigte sich gestern in beeindruckender Weise“, freut sich Moidl. Über das Jahr gesehen können die mehr als 1.300 österreichischen Windräder mit einer Strommenge von rund 7 Milliarden Kilowattstunden bereits 11 Prozent der heimischen Stromversorgung decken. Bis 2030 könnte die Windkraft mit passenden Rahmenbedingungen mit 22,5 Milliarden Kilowattstunden sauberen Windstrom sogar 26 Prozent der heimischen Stromversorgung bereitstellen.

Fertig genehmigte Windräder warten noch auf Freigabe durch die Politik

Nach wie vor warten jedoch 200 fertig genehmigte Windkraftwerke mit einer Leistung von 600 MW auf die Freigabe der Fördermittel durch die Politik. „Würde sich die Politik dazu entschließen, kann umgehend mit der Errichtung dieser Anlagen begonnen werden“, so Moidl. „Allein dieser Ausbauimpuls bei der Windkraft könnte zur österreichischen Stromversorgung weitere 2 Milliarden Kilowattstunden sauberen Ökostrom beitragen.“ Darüber hinaus wartet die Branche auf den Entwurf des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes. Dieses soll die gesetzliche Grundlage für den weiteren Ökostromausbau sein, um bis 2030 eine 100 Prozent erneuerbare Stromversorgung zu erreichen. „Um die Windkraft bis 2030 auf 7.500 MW ausbauen zu können, muss das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz von Beginn an funktionieren“, fordert Moidl: „Testversuche können wir uns nicht leisten. Es bleibt viel zu tun.“



Quelle: https://windeurope.org/about-wind/daily-wind/

Mehr Informationen finden Sie in der Pressemappe.

Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft Österreich

Martin Jaksch-Fliegenschnee

Mobil: 0660/20 50 755

m.fliegenschnee @ igwindkraft.at

https://www.igwindkraft.at