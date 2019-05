Favoriten: Wienerlied, Musical und Schnitzler-Krimi

Franz Horacek (7.5.), „FREAKS!“ (8.5.) und „Therese“ (11.5.)

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ kündigt 3 Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) an: Der Gitarrist und Sänger Franz Horacek trägt dort bei einem „Senioren-Nachmittag“ am Dienstag, 7. Mai, ab 15.00 Uhr, typisch „wienerische“ Lieder vor. Das Programm-Motto „Wienermusik verzaubert die Mütter“ ist ein dezenter Hinweis auf den späteren „Muttertag“ (Sonntag, 12. Mai). Kartenpreis: 3 Euro („Musikschutz“). Am Mittwoch, 8. Mai, präsentieren Studierende der „Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien“ ab 19.00 Uhr die famose Musical-Show „FREAKS! – Das Musical“. Der Eintritt kostet 15 Euro (ermäßigt: 10 Euro).

Ein „Schnitzler-Krimi“ wird am Samstag, 11. Mai, ab 19.00 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ gespielt. Das Publikum sieht eine neue Bearbeitung des Werks „Therese“ von Arthur Schnitzler, dargeboten durch die Schauspielerin Rita Hatzmann-Luksch und den mehrfach ausgezeichneten Tonkünstler Georg O. Luksch. Filmisch wird die „Ergreifende Geschichte einer Frau auf der Suche nach Liebe und Selbstbestimmung“ experimentell umrahmt. Der Eintritt zu der fesselnden „Ensemble 21“-Aufführung ist frei. Der Bezirk unterstützt den Abend. Nähere Auskünfte: Telefon 0660/46 46 614 (Verein „Kultur 10“) bzw. E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

