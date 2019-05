ARBÖ: Seit 6:30 Uhr bis dato anhaltender Stau auf der A4 in Richtung Wien – kein Ende in Sicht?

Stau seit 6:30 Uhr auf der Ostautobahn. Auch um 11 Uhr meldet der ARBÖ Informationsdienst noch 30 Minuten Wartezeit in Richtung Wien.

Wien (OTS) - Um 6:30 Uhr meldet der ARBÖ Informationsdienst die ersten Stauungen auf der Ostautobahn (A4) am Weg nach Wien. Überlastet ist der Abschnitt zwischen Fischamend und Schwechat. „Die Konsequenzen der Wiener Außenring-Schnellstraßen-Sperre nach dem Brand im Tunnel Rannersdorf zeigen auch um 11 Uhr noch erhebliche Beeinträchtigungen im Straßenverkehr“, meldet Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst. Zu Spitzenzeiten, zwischen 7 Uhr und 8:30 Uhr, mussten Autofahrer am Weg nach Wien zwischen dem Knoten Prater und Fischamend bis zu 60 Minuten mehr einplanen. Auch die Ausweichmöglichkeiten, wie die Hainburger Straße, die Budapester Straße, die Pressburger Straße oder auch die Brucker Bundesstraße waren binnen kürzester Zeit verstopft und brachten ein Zeitplus von knapp 45 Minuten. Bis der Tunnel Rannersdorf, voraussichtlich Mitte Juni, wieder freigegeben und somit die S1 in Richtung Vösendorf wieder befahrbar wird, rechnen die ARBÖ Verkehrsexperten vor allem wochentags mit täglichen Staus. „Montags ist der Frühverkehr besonders intensiv, das haben auch heute sehr viele Lenker spüren müssen“, so Fraberger abschließend.

