Kunst-Schau „Balance“ im Hietzinger Bezirksmuseum

Wien (OTS/RK) - Unter dem Titel „Balance“ zeigt der Wiener Künstler Gerhard Kohlbauer eindrucksvolle Arbeiten in einer Ausstellung im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2). Diese Kunst-Schau läuft von Donnerstag, 9. Mai, bis Mittwoch, 26. Juni. Die frei zugängliche Vernissage am Donnerstag, 9. Mai, beginnt um 18.30 Uhr. Museumsleiter Ewald Königstein begrüßt das Publikum. Dann spricht der in einem Atelier im 13. Bezirk aktive Gerhard Kohlbauer über sein schöpferisches Tun. Eine vielfältige Palette an Kunstwerken ist jeweils am Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) und am Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) unentgeltlich zu besichtigen: „Ölgemälde, Graphik, Entwürfe, Modelle“. Nähere Informationen: Telefon 877 76 88, E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at.

Das Museum bleibt an Feiertagen, an schulfreien Tagen und in den Sommer-Monaten Juli und August traditionell geschlossen. Ein Ankauf der Bilder von Gerhard Kohlbauer ist möglich. Der 1950 geborene Kreative hat eine akademische Ausbildung. Sein Wirken gliedert sich in die Schwerpunkte „Malerei – Projekt – Objekt“. Kohlbauer fertigt Malereien an und befasst sich mit Raummodellen und Farbkonzepten. Wohnhäuser, Industriegebäude und Sanatorien sowie Objekte im öffentlichen Raum wurden von dem vielseitigen Künstler ebenso attraktiv gestaltet wie die so genannten „Tondos“ (Rundbilder) und Gemälde im Großformat. Vielfache Ausstellungen, mehrere Auszeichnungen plus Projekte im Bereich „Kunst und Bau“ vervollständigen die künstlerische Vita Kohlbauers (E-Mail-Adresse: gerhard.kohlbauer@gmx.net).

Allgemeine Informationen:

Kunstschaffender Gerhard Kohlbauer: www.gerhardkohlbauer.at

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse