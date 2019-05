Weiteres Erfolgsjahr für OPUS Marketing.

27 Jahre - und kein bisschen leise: erfolgreiches Jahr 2018 für OPUS Marketing GmbH. Breiter Kundenmix macht krisenresistent, weniger ist mehr.

Wien (OTS) - Das Jahr 2018 war für die OPUS Marketing GmbH mit 121 Veranstaltungstagen ein überaus erfolgreiches Eventjahr, obwohl im Vergleich zum Jahr 2017 weniger Veranstaltungstage zu verzeichnen waren, haben Kunden insgesamt mehr in Eventqualität investiert. Die Strategie des österreichischen Eventprofis mit Standorten in Wien, Linz und Graz sowie dem Fokus auf die hausinterne Eventtechnik, wird durch eine Steigerung von nahezu 10 % (9,51%) im Vergleich zum Jahr 2017 belohnt. Erik Kastner, Geschäftsführer von OPUS Marketing, zieht mit seinem 13-köpfigen Team eine positive Jahresbilanz: „OPUS Marketing gehört zu einer boomenden Branche und wir wachsen schneller als der Markt, wobei die gesamte Eventbranche laut einer Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) fast 9 Milliarden Euro an Wertschöpfung für Österreich erzeugte.“ In den 27 Jahren seines Bestehens hat sich der Eventprofi einen breiten Kundenstamm aufgebaut, der gute Mix der Branchen macht dadurch das Unternehmen krisenresistent. Das Portfolio von OPUS ist spezifischer geworden: Vom Eventmarketing im Rahmen integrierter Kommunikation, über ausgeklügelte Eventtechnik bis hin zum Eventmanagement, kann Kastner seinen Kunden ein abgerundetes Servicepaket eines sehr erfahrenen Teams anbieten. „Jene Kunden, die ein Gesamtpaket buchen wollen – dieses beinhaltet die kreative Ideenfindung, die Konzeption, Planung, Organisation und Rundumbetreuung sowie die Umsetzung –, aber auch solche, die nur auf Profi-Know-how und -Support in Einzeldisziplinen zurückgreifen möchten, haben dadurch einen einfachen und schnellen Zugriff auf unsere One-Stop-Shops“, skizziert Kastner die Vorteile der neuen Struktur, die Ende 2017 integriert wurde. OPUS Marketing setzt auf Mehrwert und Qualität, gepaart mit technischen Investitionen und Innovationen, so kann die Eventagentur auch in Zukunft weiter wachsen.

„Die einzelnen Event-Dienstleistungen – „emotional events“, „event media“, „unique meetings“ und „event coaching“- sind für viele unserer Kunden bereits heute Teil ihrer integrierten Kommunikationsstrategie“, freut sich Erik Kastner. Insgesamt konnte OPUS Marketing bei „emotional events“ und „event media“ größere Zuwächse verzeichnen. Ganz besonderes Augenmerk hat Erik Kastner auf die Sparte „event coaching“ gelegt, die sich ausgesprochen positiv entwickelt. Immer mehr Kunden müssen mit eigenen Arbeitskräften Events, Meetings und Tagungen abwickeln, greifen jedoch immer öfter auf die Expertise des Eventprofis als Unterstützung und Coaching zurück.

Ausblick 2019: neue Dynamik fordert heraus.



Die grundlegenden Weichen wurden bereits Ende 2017 gestellt. OPUS-Geschäftsführer Erik Kastner steigerte in seinem Unternehmen die Eventvielfalt und konnte dadurch neue Märkte erschließen. 2018 wurden Projekte in Rio de Janeiro, Brüssel, Madrid, Paris, Stockholm und München realisiert. „Die neue Dynamik im Bereich der hybriden Events hat uns im vergangenen Jahr ziemlich gefordert“, so Kastner. Jedoch konnte OPUS Marketing das Potenzial durch das Einbinden digitaler Lösungen in das Eventgeschehen gut ausschöpfen. „Wir haben analoge Wurzeln, aber durch die neuen Anforderungen haben wir digitale Flügel bekommen und können dadurch auf eine solide Auftragslage für 2019 und so positiv in die Zukunft blicken“, so Erik Kastner mit seinen drei Agenturleitern Heiko Lorenz, Birgit Pertlwieser und Michael Tenhalter überzeugt.

