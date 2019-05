Trendiges SPAR-Schafmilcheis ist in aller Munde

Cremig, erfrischend und zu 100 Prozent aus Österreich

Salzburg (OTS) - Nach Hafermilch-Eis und Frozen Yogurt ist Eis aus cremiger Schafmilch der neueste Sommertrend. SPAR bringt als erster Lebensmittelhändler österreichisches Schafmilcheis in den köstlichen Sorten Erdbeere, Heidelbeere, Vanille und Schokolade in die Tiefkühltruhen. Die Milch für das SPAR-Schafmilcheis stammt von gentechnikfrei gefütterten Schafen, die auf Bauernhöfen im Wald-, Most- und Mühlviertel leben. Verarbeitet wird die Milch in einer innovativen Molkerei im Waldviertel, bevor sie in der Steiermark zum köstlichen SPAR-Schafmilcheis verarbeitet wird. Auch die biologisch komplett abbaubare Verpackung wird in Österreich hergestellt. Das Eis ist im 480g-Becher in ganz Österreich um 3,99 Euro erhältlich.

Ein Video zur Herstellung des SPAR-Schafmilcheis steht zur Verfügung.

