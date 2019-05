Mutmaßlicher Dealer festgenommen – Widerstand im Zuge der Festnahme

Wien (OTS) - Datum: 05.05.2019

Uhrzeit: 18:45 Uhr

Adresse: 16., Sandleitengasse bzw. Huttengasse

Mehrere Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten einen Tatverdächtigen (26 Jahre, Stbg: Mali), wie er Suchtmittel an einen Konsumenten (21 Jahre, Stbg: Österreich) verkaufte. Es konnten mehrere Gramm Marihuana sichergestellt werden. Unmittelbar nach dem erfolgten Drogenhandel begann der mutmaßliche Dealer zu laufen und wurde aus den Augen verloren. Kurze Zeit später kamen die Polizisten wieder auf seine Fährte. Zu diesem Zeitpunkt war der 26-Jährige abermals mit einem Suchtmittelhandel – diesmal an einen anderen Käufer – beschäftigt. Erneut begann er sofort nach Beendigung des Geschäfts zu sprinten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Mann wurde schließlich unter Anwendung von Körperkraft festgenommen, widersetzte sich aber heftig. Dabei verletzte er einen Polizisten am Unterarm und im Hüftbereich. Außerdem wurden ein parkendes Auto und ein Zivilfahrzeug der Polizei beschädigt. Es wurden weitere rund 20 Gramm szenetypisch portioniertes Marihuana, das der mutmaßliche Dealer zum Teil während der Flucht weggeworfen hatte, sichergestellt.

Der Tatverdächtige, der Ende Februar mit dem Flugzeug von Italien nach Wien gekommen war und sich unrechtmäßig in Österreich aufhält, wurde nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt und befindet sich in Haft.

