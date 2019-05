Nicola Dietrich wird Mitglied der Geschäftsleitung der styria digital one

Wien (OTS) - Österreichs größte digitale Vermarktungsgemeinschaft styria digital one (sd one) ernennt Nicola Dietrich zum Mitglied der Geschäftsleitung. Die Digitalexpertin ist als Head of Content Strategy in der sd one und dem mehrfach ausgezeichneten Magazinverlag bzw. der preisgekrönten Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation (SCC) für die strategischen Entwicklungen im Bereich Content Marketing verantwortlich. Diese Funktion wird sie auch weiterhin wahrnehmen.

Dietrich ist eine ausgewiesene Branchenexpertin mit mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung im Bereich digitale Medien und war u. a. bei Kleine Zeitung und austria.com/plus tätig. Bei der sd one und der SCC baut sie seit 2014 das Produktportfolio kontinuierlich aus, entwickelt Content-Lösungen inklusive Distribution für Kunden wie Hofer, A1, BankAustria u. v. m. und hält als Lektorin an der FH St. Pölten und der Werbeakademie Vorträge sowie Schulungen zu Content Marketing, Native Advertising und Sponsored Content.­­

Für Xenia Daum, Geschäftsführerin der styria digital one und Prokuristin der Styria Content Creation, ist die Beförderung von Nicola Dietrich ein logischer Schritt: „Nicola lebt und liebt digitale Medien und Produkte. Ihr Ideenreichtum und ihre Innovationskraft sind beispielhaft und für unsere Unternehmen essentiell. Mit ihrer Ernennung zum Mitglied der Geschäftsleitung der styria digital one wollen wir noch stärker als bisher auf ihre strategischen Kompetenzen setzen und diese in den Bereichen Produktentwicklung und Content-Strategie nutzen.“

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und innovativer Sparring-Partner für Unternehmen in der Digitalisierung. Die sd one verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie gofeminin.at, wetter.tv, uvm. Für zahlreiche namhafte Kunden aus allen Branchen betreut die sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Digital-Kampagnen inkl. Content-Erstellung sowie die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und neuen Kommunikationslösungen und Werbeprodukten. Das große Medien- und Kunden-Netzwerk, die vielfältige Digital-Expertise und die Vernetzung mit der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation machen die sd one zu einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für sämtliche digitalen Lösungen aus einer Hand. sdo.at

Styria Content Creation ist ein vielfach ausgezeichneter Magazinverlag und eine preisgekrönte Content-Marketing-Agentur mit mehr als hundert internen und externen Experten zu Storytelling, Video, Content-Strategie, Redaktion, Social-Media-Marketing, SEO, Design, uvm. Sie entwickelt Content- und Kommunikationslösungen in digitaler, audiovisueller und gedruckter Form und begleitet Kunden im gesamten Content-Prozess – von der Entwicklung der Content-Strategie, über die Content-Produktion für alle Kanäle (Digital, App, Print, Audio, Video), bis zur Content-Distribution und schließlich der Performance-Messung. Mehr als 40 nationale und internationale Auszeichnungen für ihre Projekte machen die Styria Content Creation zu einer der erfolgreichsten Content-Marketing-Agenturen Österreichs. styriacontentcreation.com

