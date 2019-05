ÖAMTC: Erhebliche Staus auf Triester Straße ab 8. Mai

Reinprechtsdorfer Straße wegen U-Bahnbaus stadteinwärts gesperrt

Wien (OTS) - Ab Mittwoch, 8. Mai, müssen sich Autofahrer laut ÖAMTC auf erhebliche Staus auf der Triester Straße sowie rund um den Matzleinsdorfer Platz einstellen: Die Reinprechtsdorfer Straße wird ab Matzleinsdorfer Platz stadteinwärts gesperrt. Grund ist der U-Bahnbau und die Neugestaltung der wichtigen Verbindung in Margareten. In den darauffolgenden Tagen wird die Einbahn in der Reinprechtsdorfer Straße von Margaretenstraße bis Wiedner Hauptstraße eingerichtet. Umgeleitet wird über Wiedner Hauptstraße und Ramperstorffergasse. Die Sperre wird mehrere Jahre andauern. Auch die Buslinien 12A und 14A sind betroffen.

Die ÖAMTC-Experten befürchten auf der ohnehin stark überlasteten Triester Straße erhebliche Staus und Verzögerungen. Auch rund um den Matzleinsdorfer Platz bzw. rund um die Reinprechtsdorfer Straße wird der Verkehr zeitweise zum Erliegen kommen.

