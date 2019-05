Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

106 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 5. Mai 2019

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Fußgänger, ein Motorradlenker, ein Pkw-Lenker und ein Mitfahrer auf einem Traktor bei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Unfall kam es am Montag, 29. April 2019, im Bezirk Bregenz, Vorarlberg, bei dem eine 78-jährige Fußgängerin getötet wurde. Ein 23-jähriger Lkw-Lenker übersah beim Rückwärtsfahren die Fußgängerin, die mit ihrem Hund hinter dem Lkw stand, und überrollte sie. Die 78-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und zwei auf einer Gemeindestraße ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste in Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Vorarlberg und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils einem Fall eine Alkoholisierung, ein Fehlverhalten des Fußgängers, ein gesundheitliches Problem und Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsbürger.

Vom 1. Jänner bis 5. Mai 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 106 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 120 und 2017 106.

