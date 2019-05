Schramböck: Leitungen der Sektionen im BMDW neu besetzt

Neuorganisation des BMDW mit neuen Sektionen stärkt digitale Kompetenz und erhöht Service für Bürger und Unternehmen

Wien (OTS) - Aufgrund der verändernden Ressortbezeichnung und Schwerpunktsetzung hat das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort im vergangenen Jahr eine moderne und neue Struktur erarbeitet. Die neue moderne und starke Organisation greift auf bestehendes Know-How der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück und verknüft dieses mit den Erwartungen von Gesellschaft und Wirtschaft bestmöglich. „Die Digitalisierung verändert Wirtschaft und Gesellschaft. Dieser Wandel spiegelt sich auch in der öffentlichen Verwaltung wider. Grundsätzlich müssen wir Bürgerinnen und Bürger stärker als bisher als Kunden sehen, Raum für Innovation schaffen und die Unternehmen in Österreich bestmöglich in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Mit der neuen Struktur reagieren wir auf die Anforderungen einer zunehmend digitalen Arbeitswelt und ermöglichen eine effiziente und moderne Verwaltung“, so Digitalisierungsministerin Schramböck. Das Bundesministerium umfasst nun fünf Sektionen sowie eine Präsidialsektion, die sämtliche Steuerungs- und Service-Aufgaben übernehmen wird. Kürzlich wurden die letzten Neubestellungen vorgenommen. Als finaler Schritt wurden die Sektionsleitungen vergeben. „Wir haben bei der Neubestellung der Sektionsleitungen im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort bewusst auf bewährtes Know-How und bestehende Fachkompetenzen in unserem Ressort zurückgegriffen“, so Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.

Die Sektionsleitungen im Überblick:

Präsidialsektion (Steuerung und Services) - Sektionsleitung Dr. Matthias Tschirf

Sektion I (Digitalisierung und E-Government) - Sektionsleitung Dr. Gerhard Popp (unverändert)

Sektion II (Wirtschaftsstandort, Innovation und Internationalisierung) - Sektionsleitung Mag. Florian Frauscher

Sektion III (EU und internationale Marktstrategien) -Sektionsleitung Mag. Cynthia Zimmermann

SektionIV (Nationale Marktstrategien) - Sektionsleitung Mag. Georg Konetzky

Sektion V (Kulturelles Erbe) - Sektionsleitung Mag. Elisabeth Udolf-Strobl (unverändert)

Die neue Organisationsstruktur verankert den Ressortschwerpunkt Digitalisierung in allen Sektionen. Schwerpunktmäßig ist dieses Thema vor allem in der Sektion I „Digitalisierung und E-Government“ angesiedelt, wo unter anderem digitale Lösungen für Bürger, Unternehmen und Verwaltung sowie Programme zur „digitalen Gesellschaft“ umgesetzt werden. Die Sektion II „Wirtschaftsstandort, Innovation und Internationalisierung“ betreibt aktive Standortpolitik, Angewandte Forschung, Schlüsseltechnologien und betreut den Bereich der Unternehmensfinanzierung. Die Sektion III „EU und internationale Marktstrategien“ ist ein Kompetenzzentrum für internationale Handelspartnerschaften sowie Außenwirtschaft und fungiert als Kontakt zu internationalen Wirtschaftsorganisationen wie etwa der OECD. Die Sektion IV „Nationale Marktstrategien“ hat einen stärkeren Fokus auf Berufsausbildung und Fachkräfte, Gewerberecht und Aufgaben des Norm- und Vermessungswesens. Die Sektion V „Kulturelles Erbe“ kümmert sich vor allem um das Beteiligungsmanagement der historischen Immobilien und Mobilien, wie etwa bei der Burghauptmannschaft und Schloss Schönbrunn, sowie um den Bereich Wohnungs- und Siedlungspolitik. Unterstützt werden diese fünf Sektionen durch die neue Präsidialsektion „Steuerung und Services“, wo nun die zentralen Bereiche wie Budget, Personal, Recht, Protokoll und Öffentlichkeitsarbeit für das gesamte Ressort verankert sind.

