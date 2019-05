(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des ersten Quartals 2019 auf das erste Quartal 2018; alle Angaben lauten in US-Dollar.)

Toronto und Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Cott Corporation (NYSE:COT) (TSX:BCB) gab heute die Ergebnisse des Unternehmens für das zum 30. März 2019 beendete erste Quartal bekannt.

"Ich freue mich über das Umsatzwachstum in unserem ersten Quartal, das andauernde starke Wachstum unseres Geschäftsbereichs Route Based Services sowie die Entwicklung unseres Geschäftsbereichs Kaffee, Tee und Extraktlösungen", sagte Tom Harrington, Cotts Chief Executive Officer. "Am Ende des ersten Quartals bleiben wir unseren finanziellen Zielen für 2019 verpflichtet", ergänzte Harrington.

GLOBALE ENTWICKLUNG IM ERSTEN QUARTAL 2019

Umsatzsteigerung von 2 % auf 574 Mio. $ (7 % bereinigt um die in Anlage 8 ausgewiesenen Posten). Siehe folgende Tabelle für das quartalsweise Umsatzwachstum nach Segment:

Konsolidiert

Umsatzbrücke Umsatz 1. Quartal 2018 $ 560,8

Route Based Services +34,3

Kaffee, Tee und Extraktlösungen +6,0

Wechselkurseffekte (a) -11,9

Veränderung der durchschnittlichen Durchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte -4,1 Veräußerter Geschäftsbereich Cott Beverages LLC -10,5

Eliminierungen -0,5 Umsatz 1. Quartal 2019 $ 574,1 (a) Siehe Anlage 5 für Details nach Berichtssegmenten

Ausgenommen der Produktion von Softdrink-Konzentrat und des Geschäftsbereichs RC Cola International ("Cott Beverages LLC"), die am 8. Februar 2019 verkauft wurden; die Bruttogewinnmarge in Prozent des Umsatzes blieb mit 49,9 % unverändert. Der Fixkostenhebel durch das Umsatzwachstum wurde durch negative Wechselkurseffekte sowie inkrementelle Betriebskosten in Zusammenhang mit dem stärkeren Umsatzwachstum geschmälert.

Ausgenommen Cott Beverages LLC beliefen sich die VVG in Prozent vom Umsatz auf 47,8 % im Vergleich zu 47,6 %.

Die Zinsaufwendungen betrugen 19 Mio. $ im Vergleich zu 21 Mio. $, da die Schuldentilgung im Vorjahr dem gesamten Quartal 2019 zugute kam im Vergleich zu nur zwei Monaten im ersten Quartal 2018.

Der ausgewiesene Nettoverlust und der Nettoverlust je verwässerter Aktie beliefen sich auf 20 Mio. $ bzw. 0,14 $ im Vergleich zu einem ausgewiesenen Nettogewinn und Nettogewinn je verwässerter Aktie von 5 Mio. $ bzw. 0,03 $. Das bereinigte EBITDA betrug 63 Mio. $ im Vergleich zu 64 Mio. $, da das Umsatzwachstum durch negative Wechselkurseffekte und höhere Betriebskosten in Höhe von ca. 2 Mio. $ geschmälert wurde.

Die Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten von 24 Mio. $ abzüglich Investitionsaufwendungen von 24 Mio. $ ergaben einen freien Cashflow von null bzw. einen bereinigten freien Cashflow von 4 Mio. $ (bereinigt um die in Anlage 7 ausgewiesenen Posten) im Vergleich zu einem bereinigten freien Cashflow von 22 Mio. $ im Vorjahr aufgrund der Zeitplanung des Umlaufkapitals und der positiven Effekte von anderen im Vorjahr ausgewiesenen Erträgen.





ENTWICKLUNG DER SEGMENTE IM ERSTEN QUARTAL 2019









Route Based Services







Umsatzsteigerung von 6 % (9 % ausgenommen Wechselkurseffekte) auf 421 Mio. $. Siehe folgende Tabelle für Einzelheiten.



Route Based Services

Umsatzbrücke

Umsatz 1. Quartal 2018 $ 398,1

In Zusammenhang mit +20,2

HOD Water

Kundenwachstum/Volumen +3,6

Preis/Mix +5,2

Crystal Rock und +11,4

Mountain Valley HOD

Water

Einzelhandel +6,6

Filtration +0,5

OCS +2,6

Sonstige +4,4

Veränderung ohne +34,3

Wechselkurseffekte(a)

Wechselkurseffekte -11,9

Umsatz 1. Quartal 2019 $ 420,5

(a) Der Zugang von

Crystal Rock und

Mountain Valley

abzüglich

PCS-Veräußerung trug

21 Mio. $ zum

Umsatzwachstum bei

(+11 Mio. $ "In

Zusammenhang mit HOD

Water", +3 Mio. $

Einzelhandel, +2 Mio.

$ OCS und +5 Mio. $

Sonstige).

Der Bruttogewinn stieg um 4 % auf 243 Mio. $, angetrieben vor allem durch das Umsatzwachstum. Die Bruttogewinnmarge in Prozent des Umsatzes betrug 57,7 % im Vergleich zu 58,4 %, da der Hebel durch das Umsatzwachstum durch negative Wechselkurseffekte sowie höhere Produktionskosten in Zusammenhang mit dem Umsatzwachstum geschmälert wurde.

Die VVG erhöhten sich auf 225 Mio. $ im Vergleich zu 215 Mio. $, was in erster Linie am Zugang der Geschäftsbereiche Crystal Rock und Mountain Valley lag.

Der Betriebsgewinn war mit 14 Mio. $ unverändert, während das bereinigte EBITDA mit 60 Mio. $ ebenfalls unverändert war; Grund hierfür war, dass das Umsatzwachstum durch negative Wechselkurseffekte und höhere Produktionskosten in Höhe von ca. 2 Mio. $ geschmälert wurde.









Kaffee, Tee und Extraktlösungen







Umsatzsteigerung um 1 % (4 % bereinigt um die Änderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee), angetrieben vor allem durch ein Wachstum von 6 % bei verkauften Pfund Kaffee und Tee und Volumenwachstum von 10 % bei flüssigem Kaffee und Extrakten; geschmälert wurde dies teilweise durch den harten Preiskampf auf dem Markt für Röst- und Mahlkaffee für unterwegs. Siehe folgende Tabelle für Einzelheiten.



Kaffee, Tee und

Extraktlösungen

Umsatzbrücke

Umsatz 1. Quartal $ 146,1

2018

Kaffeevolumen +7,7

Kaffeepreis/-Mix -0,5

Flüssiger Kaffee +2,0

und Extrakte

Sonstige -3,2

Veränderung +6,0

ausgenommen

Änderung der

durchschnittlichen

Durchlaufkosten

für

Rohkaffeeprodukte

Veränderung der -4,1

durchschnittlichen

Durchlaufkosten

für

Rohkaffeeprodukte

Umsatz 1. Quartal 148,0

2019 $

Die Bruttogewinnmarge in Prozent des Umsatzes erhöhte sich auf 26,9 % im Vergleich zu 26,5 %, angetrieben vor allem durch die Hebelwirkung von Volumensteigerungen während des Quartals.

Die VVG beliefen sich auf 36 Mio. $ im Vergleich zu 34 Mio. $, angetrieben vor allem durch steigende Vertriebskosten.

Der Betriebsgewinn betrug 3 Mio. $ im Vergleich zu 4 Mio. $, während sich das bereinigte EBITDA auf 9 Mio. $ im Vergleich zu 10 Mio. $ belief; höhere Volumen bei Kaffee, Tee und Extrakten wurden durch den harten Preiskampf auf dem Markt sowie höhere VVG-Kosten geschmälert.



AUSBLICK AUF DEN UMSATZ FÜR DAS GESAMTJAHR 2019, DEN FREIEN CASHFLOW UND WECHSELKURSEFFEKTE



Cott visiert für das Gesamtjahr 2019 weiterhin einen Konzernumsatz jenseits von 2,4 Mrd. $ und einen bereinigten freien Cashflow von über 150 Mio. $ an (ausgenommen Akquisitions-, Integrations- und sonstige zahlungswirksame Kosten). Diese Zielvorgaben berücksichtigen den Verkauf des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC, der mehr als 80 Mio. $ zum Jahresumsatz beitrug, sowie erwartete negative Wechselkurseffekte von ungefähr 1 % auf den Umsatz für das Gesamtjahr auf Basis von

Wechselkursen zum Ende des ersten Quartals.



AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM



Cott kaufte im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im ersten Quartal rund 0,6 Mio. Aktien zu einem Durchschnittspreis von 13,77 $ zurück, was rund 8 Mio. $ entspricht.

Darüber hinaus wurden im ersten Quartal 2019 0,2 Millionen Aktien im Gesamtwert von ungefähr 3 Mio. $ einbehalten, um die Steuerverpflichtungen der Mitarbeiter in Zusammenhang mit aktienbasierten Prämien zu erfüllen.

Der Vorstand von Cott genehmigte ein Aktienrückkaufprogramm über 12 Monate, das auf 50 Mio. $ begrenzt ist und am 14. Dezember 2018 begonnen hat. Es hat das damals bestehende Programm ersetzt, das am 6. Mai 2019 hätte enden sollen. Cott beabsichtigt, dieses Programm opportunistisch zu verwalten und von Zeit zu Zeit Rückkäufe zu tätigen, wenn das Management glaubt, dass die Marktbedingungen günstig sind.

Es kann keine Gewähr für die genaue Anzahl der Aktien gegeben werden, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms in Zukunft zurückgekauft werden, sofern überhaupt, oder über den gesamten Dollarbetrag der Aktien, die in zukünftigen Perioden erworben werden. Cott kann den Kauf jederzeit einstellen, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien wurden eingezogen.

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ERSTEN QUARTALS 2019



Die Cott Corporation wird heute, am 2. Mai 2019, um 10.00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des ersten Quartals zu erörtern. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Nordamerika: (888) 231-8191

International: (647) 427-7450

Konferenz-Kennnummer: 6679655

Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Website von Cott unter http://www.cott.com verfügbar sein. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf der Website für

einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung archiviert.



INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION



Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee, Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen, Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern und Distributoren unterstützt. So können wir Wohnstätten, Geschäfte, Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändler sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.





Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen





Zur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekte und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee sowie andere in den entsprechenden Anlagen ausgewiesene Posten aus, um die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf globaler und segmentaler Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepassten Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihr Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott und der Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänzt Cott seine Berichterstattung über Zu- und Abflüsse der Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der fortgeführten Geschäftstätigkeit, die gemäß GAAP ermittelt wurden, um Zugänge zu Sachanlagen zur Darstellung des freien Cashflows auszuschließen und um zahlungswirksame Akquisitions- und Integrationskosten, eine Berichtigung des Nettoumlaufvermögens im Zusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco und andere Mittelzuflüsse zur Darstellung des bereinigten freien Cashflows auszuschließen. Nach Ansicht der Geschäftsleitung liefert dies nützliche Informationen für Investoren, um unsere Leistung zu beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zu vergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen in unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen, der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Die vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cott veröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz für diesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen die Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider und können sich von ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und daher nicht mit diesen vergleichbar sein.





Safe-Harbor-Erklärung





Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen der Geschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durch Cott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichteten Aussage abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft werden können, die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, zukünftige finanzielle und operative Trends und Ergebnisse (einschließlich Cotts Ausblick auf Umsatz und den freien Cashflow 2019) sowie damit zusammenhängende Aspekte. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellen Pläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, in den Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren; unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf unser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäft erfolgreich zu führen; unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Akquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen, vollständig zu nutzen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit unseren jüngsten Veräußerungen; unsere Fähigkeit, die Umsatz- und Kostensynergien unserer jüngsten Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; unser Risiko in Verbindung mit immateriellen Vermögenswerten; Währungsschwankungen, die den Umtausch zwischen US-Dollar, britischem Pfund, Euro, kanadischem Dollar und anderen Währungen sowie den Umtausch zwischen britischem Pfund und Euro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferanten aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen aus unseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiteren Erhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren Schuldverträgen aufrechtzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsere Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicher Verbindlichkeiten zur Finanzierung unserer Akquisitionen; die Auswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen negativen Trends der allgemeinen Wirtschaftslage auf unsere Geschäftszahlen; jede Produktionsstörung in unseren Produktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unseren Wasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- und Sicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftung und Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wir tätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und die Auswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Management einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, die vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oder andere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmen sicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividende aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitäten angemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu lösen, u a. dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhte Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denen wir tätig sind; die Auswirkungen des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz; und Änderungen beim Bonitätsrating.

Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht vollständig. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Die Leser werden dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zu berücksichtigen, u. a. die Risikofaktoren, die im Jahresbericht (Annual Report) von Cott auf Formblatt 10-K und seinen Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen beschrieben sind. Cott verpflichtet sich nicht, diese Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.

Website: www.cott.com

COTT CORPORATION ANLAGE

1

KONSOLIDIERTE GEWINN-

UND VERLUSTRECHNUNG

(in Millionen US-Dollar,

außer Aktienbeträge und

Beträge pro Aktie,

US-GAAP)

Ungeprüft

Drei

Monate

zum

30. 31.

März März

2019 2018

Umsätze, netto $ 574,1 $ 560,8

Umsatzkosten 291,2 287,3

Bruttogewinn 282,9 273,5

Vertriebs-, Verwaltungs- 272,1 261,1

und Gemeinkosten

Verlust aus dem Abgang 1,9 1,3

von Sachanlagen, netto

Akquisitions- und 4,8 5,0

Integrationskosten

Betriebsgewinn 4,1 6,1

Sonstiger Aufwand 5,5 (20,2)

(Ertrag), netto

Zinsaufwand, netto 19,3 20,8

(Verlust) Gewinn aus (20,7) 5,5

laufender

Geschäftstätigkeit vor

Ertragssteuern

Ertragssteueraufwand (1,0) 0,9

(Erstattung)

(Verlust) Gewinn aus $ (19,7) $ 4,6

laufender

Geschäftstätigkeit,

netto

Nettogewinn aus - 357,4

aufgegebener

Geschäftstätigkeit, nach

Ertragssteuern

(Verlust) Gewinn, netto $ (19,7) $ 362,0

Abzüglich: Auf - 0,6

Minderheitsbeteiligungen

entfallender Nettogewinn

- aufgegebene

Geschäftstätigkeit

Auf Cott Corporation $ (19,7) $ 361,4

entfallender (Verlust)

Gewinn, netto

Auf Cott Corporation

entfallender (Verlust)

Gewinn je Stammaktie,

netto

Unverwässert:

Laufende $ (0,14) $ 0,03

Geschäftstätigkeit

Aufgegebene $ - $ 2,55

Geschäftstätigkeit

(Verlust) Gewinn, netto $ (0,14) $ 2,58

Verwässert:

Laufende $ (0,14) $ 0,03

Geschäftstätigkeit

Aufgegebene $ - $ 2,51

Geschäftstätigkeit

(Verlust) Gewinn, netto $ (0,14) $ 2,54

Gewichtete

durchschnittliche Anzahl

der ausstehenden

Stammaktien (in Tausend)

Unverwässert 135.948 139.953

Verwässert 135.948 142.335

Dividendenausschüttung $ 0,06 $ 0,06

je Stammaktie

COTT CORPORATION ANLAGE

2

KONSOLIDIERTE BILANZDATEN

(in Millionen US-Dollar,

außer Aktienbeträge,

US-GAAP)

Ungeprüft

30. 29.

März Dezember

2019 2018

AKTIVA

Umlaufvermögen

Barbestand und $ 153,9 $ 170,8

zahlungswirksame Mittel

Forderungen aus 289,7 308,3

Lieferungen und

Leistungen, abzüglich

Wertberichtigungen in Höhe

von 7,2 $ (9,6 $ zum 29.

Dezember 2018)

Vorräte 120,1 129,6

Aktive 39,9 27,2

Rechnungsabgrenzungsposten

und sonstiges

Umlaufvermögen

Summe Umlaufvermögen 603,6 635,9

Sachanlagen, netto 625,6 624,7

Vermögenswerte aus einem 210,5 -

Nutzungsrecht unter

Operating Lease

Firmenwert 1.144,1 1.143,9

Immaterielle 716,6 739,2

Vermögenswerte, netto

Aktive latente Steuern 0,9 0,1

Sonstiges langfristiges 20,2 31,7

Vermögen, netto

Summe Aktiva $ 3.321,5 $ 3.175,5

PASSIVA UND EIGENKAPITAL

Kurzfristige

Verbindlichkeiten

Kurzfristige Darlehen 63,1 89,0

Kurzfristige Fälligkeiten 3,9 3,0

bei langfristigen

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus 456,5 469,0

Lieferungen und Leistungen

und passive

Rechnungsabgrenzung

Kurzfristige 42,3 -

Verbindlichkeiten unter

Operating Lease

Summe kurzfristige 565,8 561,0

Verbindlichkeiten

Langfristige Verschuldung 1.250,9 1.250,2

Verbindlichkeiten aus 173,9 -

einem Nutzungsrecht unter

Operating Lease

Passive latente Steuern 125,9 124,3

Sonstige langfristige 54,0 69,6

Verbindlichkeiten

Summe Passiva 2.170,5 2.005,1

AKTIENKAPITAL

Stammaktien ohne Nennwert 899,0 899,4

- 135.965.923 (29.

Dezember 2018 -

136.195.108) ausgegebene

Aktien

Kapitalrücklage 71,3 73,9

Gewinnrücklagen 277,3 298,8

Kumulierter sonstiger (96,6) (101,7)

umfassender Verlust

Gesamt-Aktienkapital der 1.151,0 1.170,4

Cott Corporation Summe Passiva und $ 3.321,5 $ 3.175,5

Aktienkapital

COTT CORPORATION ANLAGE

3

KONSOLIDIERTE

KAPITALFLUSSRECHNUNG

(in Millionen US-Dollar,

US-GAAP)

Ungeprüft

Drei

Monate

zum

30. 31.

März März

2019 2018

Cashflow aus

Betriebstätigkeiten der

laufenden

Geschäftstätigkeit:

(Verlust) Gewinn, netto $ (19,7) $ 362,0

Nettogewinn aus - 357,4

aufgegebener

Geschäftstätigkeit, nach

Ertragssteuern

(Verlust) Gewinn aus $ (19,7) $ 4,6

laufender

Geschäftstätigkeit, netto

Berichtigungen zur

Überleitung des

Nettogewinns (Verlusts)

aus laufender

Geschäftstätigkeit auf den

Cashflow der

Betriebstätigkeiten:

Abschreibungen und 45,2 47,4

Wertberichtigungen

Abschreibungen von 0,8 0,9

Finanzierungskosten

Aktienbasierte 3,5 3,4

Vergütungsaufwendungen

Vorteil aus latenten (3,2) (0,2)

Ertragssteuern

Verlust aus 5,4 -

Geschäftsveräußerung

Gewinn aus Schuldentilgung - (7,1)

Verlust aus dem Abgang von 1,9 1,3

Sachanlagen, netto

Sonstige nicht 0,4 -

zahlungswirksame Posten

Veränderung der operativen

Vermögenswerte und

Verbindlichkeiten,

bereinigt um Akquisitionen

Forderungen aus 1,6 (12,7)

Lieferungen und Leistungen

Vorräte (6,6) (9,1)

Aktive (1,9) (4,3)

Rechnungsabgrenzungsposten

und sonstiges

Umlaufvermögen

Sonstige Vermögenswerte 0,7 1,0

Verbindlichkeiten aus (4,5) 7,7

Lieferungen und Leistungen

und Rückstellungen sowie

sonstige Verbindlichkeiten

Nettobarmittel aus 23,6 32,9

Betriebstätigkeiten der

laufenden

Geschäftstätigkeit

Cashflow aus

Investitionstätigkeiten

der laufenden

Geschäftstätigkeit:

Akquisitionen, abzüglich (21,0) (27,8)

erhaltener liquider Mittel

Zugänge bei Sachanlagen (23,8) (29,8)

Zugänge bei immateriellen (2,3) (2,2)

Vermögenswerten

Erlöse aus dem Verkauf von 1,4 1,9

Sachanlagen

Erlöse aus dem Verkauf von 50,5 -

Geschäftsaktivitäten

Sonstige 0,1 0,2

Investitionstätigkeit

Zuflüsse (Abflüsse) der 4,9 (57,7)

Nettobarmittel aus

Investitionstätigkeiten

der laufenden

Geschäftstätigkeit

Cashflow aus

Finanzierungstätigkeiten

der laufenden

Geschäftstätigkeit:

Tilgung von langfristigen (1,5) (262,7)

Verbindlichkeiten

Finanzschulden unter 25,0 0,6

Asset-basierten

Kreditgeschäften (ABL)

Zahlungen unter (52,8) (0,6)

Asset-basierten

Kreditgeschäften (ABL)

Prämien und Kosten bei - (12,5)

Tilgung langfristiger

Verbindlichkeiten

Ausgabe von Stammaktien 0,4 1,8

Zurückgekaufte und (11,0) (5,6)

eingezogene Stammaktien

Finanzierungskosten - (1,5)

An die Stammaktionäre (8,2) (8,4)

gezahlte Dividenden

Sonstige 1,4 (1,3)

Finanzierungstätigkeit

Abflüsse der (46,7) (290,2)

Nettobarmittel aus

Finanzierungstätigkeiten

der laufenden

Geschäftstätigkeit

Cashflow aus aufgegebener

Geschäftstätigkeit:

Betriebstätigkeiten der - (84,7)

aufgegebenen

Geschäftstätigkeit

Investitionstätigkeiten - 1.228,6

der aufgegebenen

Geschäftstätigkeit

Finanzierungstätigkeiten - (769,7)

der aufgegebenen

Geschäftstätigkeit

Zuflüsse der - 374,2

Nettobarmittel aus

aufgegebener

Geschäftstätigkeit

Einfluss von 1,3 (4,8)

Wechselkursänderungen auf

den Finanzmittelbestand

Nettozunahme (Abnahme) des (16,9) 54,4

Barbestands, der

zahlungswirksamen Mittel

und Zahlungsmittel mit

Verfügungsbeschränkung

Barbestand und 170,8 157,9

zahlungswirksame Mittel

und Zahlungsmittel mit

Verfügungsbeschränkung,

Beginn des

Berichtszeitraums

Barbestand und $ 153,9 $ 212,3

zahlungswirksame Mittel

und Zahlungsmittel mit

Verfügungsbeschränkung,

Ende des Berichtszeitraums

COTT CORPORATION ANLAGE

4

SEGMENTINFORMATIONEN

(in Millionen

US-Dollar, US-GAAP)

Ungeprüft

Drei Monate zum 30.

März 2019 (in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe US-Dollar) Based undExtraktlösungen sonstigen

Services

Umsätze, netto Lieferung von $ 258,6 $ - $ - $ - $ 258,6

abgefülltem Wasser

an Haushalte und

Büros Kaffee- und 48,6 120,2 - (1,6) 167,2

Tee-Dienstleistungen Einzelhandel 70,9 - - - 70,9 Sonstige 42,4 27,8 7,2 - 77,4 Summe $ 420,5 $ 148,0 $ 7,2 $ (1,6) $ 574,1 Bruttogewinn $ 242,8 $ 39,8 $ 0,3 $ - $ 282,9 Bruttogewinnmarge in 57,7 % 26,9 % 4,2 % - 49,3 % % Vertriebs-, $ 224,5 $ 36,3 $ 11,3 $ - $ 272,1

Verwaltungs- und

Gemeinkosten Betriebsgewinn $ 14,0 $ 3,4 $ (13,3) $ - $ 4,1

(Verlust) Abschreibungen und $ 39,6 $ 5,5 $ 0,1 $ - $ 45,2

Wertberichtigungen

Drei Monate zum 31.

März 2018 (in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe US-Dollar) Based undExtraktlösungen sonstigen

Services

Umsätze, netto Lieferung von $ 245,5 $ - $ - $ - $ 245,5

abgefülltem Wasser

an Haushalte und

Büros (a) Kaffee- und 47,0 117,2 - (1,0) 163,2

Tee-Dienstleistungen Einzelhandel (a) 66,6 - - - 66,6 Sonstige (a) 39,0 28,9 17,7 (0,1) 85,5 Summe $ 398,1 $ 146,1 $ 17,7 $ (1,1) $ 560,8 Bruttogewinn (b) $ 232,5 $ 38,7 $ 2,3 $ - $ 273,5 Bruttogewinnmarge in 58,4 % 26,5 % 13,0 % - 48,8 % % Vertriebs-, $ 214,9 $ 34,4 $ 11,8 $ - $ 261,1

Verwaltungs- und

Gemeinkosten Betriebsgewinn $ 14,0 $ 4,0 $ (11,9) $ - $ 6,1

(Verlust) Abschreibungen und $ 41,4 $ 5,7 $ 0,3 $ - $ 47,4

Wertberichtigungen

(a) Die Umsätze nach

Kanal unseres

Berichtssegments

Route Based Services

für die drei Monate

zum 31. März 2018

wurden aktualisiert,

um Umsätze in Höhe

von 16,6 Mio. $ aus

dem anderen Kanal

auf den Kanal

"Lieferung von

abgefülltem Wasser

an Haushalte und

Büros" umzubuchen,

da diese Tätigkeiten

dem Vertriebskanal

"abgefülltes Wasser

für Haushalte und

Büros" zuzuordnen

sind. Des Weiteren

wurden 3,5 Mio. $

aus dem

Einzelhandelskanal

auf den anderen

Kanal umgebucht, um

die Tätigkeiten

einer Akquisition

der jüngsten

Vergangenheit besser

mit denen unserer

US-Sparte Route

Based Services in

Einklang zu bringen.

(b) Beinhaltet

Verkäufe von

Konzentraten

verbundener

Unternehmen an

aufgegebene

Geschäftsbereiche.

COTT CORPORATION ANLAGE 5

ERGÄNZENDE

INFORMATIONEN -

NICHT-GAAP-KONFORM

- AUFTEILUNG DER

UMSÄTZE NACH

BERICHTSSEGMENT

Ungeprüft

(in Millionen Drei

US-Dollar, außer Monate

Prozentangaben) zum 30.

März

2019 Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Cott Based undExtraktlösungen sonstigen (a)

Services Umsatzveränderung $ 22,4 $ 1,9 $ (10,5) $ (0,5) $ 13,3 Wechselkurseffekte $ 11,9 $ - $ - $ - $ 11,9

(b) Veränderung ohne $ 34,3 $ 1,9 $ (10,5) $ (0,5) $ 25,2

Wechselkurseffekte Umsatzveränderung 5,6 % 1,3 % (59,3) % 45,5 % 2,4 in Prozent % Umsatzveränderung 8,6 % 1,3 % (59,3) % 45,5 % 4,5 in Prozent ohne %

Wechselkurseffekte

(a) Cott

berücksichtigt die

folgenden

Berichtssegmente:

Route Based

Services, Kaffee,

Tee und

Extraktlösungen

sowie Alle

sonstigen.

(b)

Wechselkurseffekte

sind die Differenz

aus dem Umsatz des

aktuellen

Berichtszeitraums,

der unter

Verwendung der

durchschnittlichen

Wechselkurse des

aktuellen

Berichtszeitraums

umgerechnet wird,

und dem Umsatz des

aktuellen

Berichtszeitraums,

der unter

Verwendung der

durchschnittlichen

Wechselkurse des

vorherigen

Berichtszeitraums

umgerechnet wird.

COTT CORPORATION ANLAGE

6

ZUSÄTZLICHE

INFORMATIONEN -

NICHT-GAAP-KONFORM -

ERGEBNIS VOR ZINSEN,

STEUERN UND

ABSCHREIBUNGEN

(EBITDA)

(in Millionen

US-Dollar)

Ungeprüft

Drei

Monate

zum

30. 31.

März März

2019 2018

(Verlust) Gewinn aus $ (19,7) $ 4,6

laufender

Geschäftstätigkeit,

netto

Zinsaufwand, netto 19,3 20,8

Ertragssteueraufwand (1,0) 0,9

(Erstattung)

Abschreibungen und 45,2 47,4

Wertberichtigungen

EBITDA $ 43,8 $ 73,7

Akquisitions- und 4,8 5,0

Integrationskosten

(a), (c)

Aktienbasierte 3,3 2,4

Vergütungsaufwendungen

(d)

Verlust aus - 0,3

Rohstoffabsicherung,

netto (e)

Wechselkurs- und 1,0 (8,2)

sonstige Verluste

(Gewinne), netto (f)

Verlust aus dem Abgang 1,9 1,3

von Sachanlagen, netto

(g)

Gewinn aus der Tilgung - (7,1)

langfristiger

Verbindlichkeiten (h)

Verlust aus 5,4 -

Geschäftsveräußerung

(i)

Cott Beverages LLC 0,4 (0,5)

(b), (j)

Sonstige 2,3 (2,9)

Berichtigungen, netto

(k)

Bereinigtes EBITDA $ 62,9 $ 64,0

(a) Beinhaltet

aktienbasierte

Vergütungsaufwendungen

in Höhe von 0,2 Mio. $

bzw.1,0 Mio. $ für die

am 30. März 2019 bzw.

31. März 2018 endenden

drei Monate im

Zusammenhang mit den

gewährten Prämien im

Rahmen der Übernahme

unserer S&D- und

Eden-Geschäfte.

(b) Auswirkung auf

unser operatives

Geschäft in

Zusammenhang mit dem

Geschäftsbereich Cott

Beverages LLC, der am

8. Februar 2019

veräußert wurde.

Drei Monate

zum Position in 30. März 31. konsolidierter 2019 März

Gewinn- und 2018

Verlustrechnung

(Ungeprüft) (c) Akquisitions- und Akquisitions- und $ 4,8 $ 5,0

Integrationskosten Integrationskosten

(d) Aktienbasierte Vertriebs-, 3,3 2,4

Vergütungsaufwendungen Verwaltungs- und

Gemeinkosten

(e) Verlust aus Umsatzkosten - 0,3

Rohstoffabsicherung,

netto

(f) Wechselkurs- und Sonstiger Aufwand 1,0 (8,2)

sonstige Verluste (Ertrag), netto

(Gewinne), netto

(g) Verlust aus dem Verlust aus dem 1,9 1,3

Abgang von Abgang von

Sachanlagen, netto Sachanlagen, netto

(h) Gewinn aus der Sonstiger Aufwand - (7,1)

Tilgung langfristiger (Ertrag), netto

Verbindlichkeiten

(i) Verlust aus Sonstiger Aufwand 5,4 -

Geschäftsveräußerung (Ertrag), netto

(j) Cott Beverages LLC Umsätze, netto (7,2) (17,7)

Umsatzkosten 6,8 15,2

Vertriebs-, 1,1 2,7

Verwaltungs- und

Gemeinkosten

Sonstiger Aufwand (0,3) (0,7)

(Ertrag), netto

(k) Sonstige Vertriebs-, 2,3 1,0

Berichtigungen, netto Verwaltungs- und

Gemeinkosten

Sonstiger Aufwand - (3,9)

(Ertrag), netto

COTT CORPORATION ANLAGE

7

ZUSÄTZLICHE

INFORMATIONEN -

NICHT-GAAP-KONFORM -

FREIER CASHFLOW UND

BEREINIGTER FREIER

CASHFLOW

(in Millionen US-Dollar)

Ungeprüft

Drei

Monate

zum

30. 31.

März März

2019 2018

Nettobarmittel aus $ 23,6 $ 32,9

Betriebstätigkeiten der

laufenden

Geschäftstätigkeit

Abzüglich: Zugänge bei (23,8) (29,8)

Sachanlagen

Freier Cashflow $ (0,2) $ 3,1

Plus:

Zahlungswirksame 4,3 5,6

Akquisitions- und

Integrationskosten

Berichtigung des - 8,9

Umlaufkapitals -

Refresco

Konzentrat-Liefervertrag

(a)

Cott Beverages LLC (b) - 4,1

Bereinigter freier $ 4,1 $ 21,7

Cashflow

(a) Erhöhung des

Umlaufkapitals verbunden

mit dem

Konzentrat-Liefervertrag

mit Refresco im

Zusammenhang mit der

Transaktion.

(b) Auswirkung auf unser

operatives Geschäft in

Zusammenhang mit dem

Geschäftsbereich Cott

Beverages LLC, der am 8.

Februar 2019 veräußert

wurde.

COTT CORPORATION ANLAGE

UND 8

BERICHTSSEGMENT

KAFFEE, TEE UND

EXTRAKTLÖSUNGEN

ERGÄNZENDE

INFORMATIONEN -

NICHT-GAAP-KONFORM

- AUFTEILUNG DER

UMSÄTZE UND DER

BEREINIGTEN

UMSÄTZE

(in Millionen

US-Dollar)

Ungeprüft

Cott Kaffee, Tee und

(a) Extraktlösungen

Drei Drei Monate zum

Monate

zum 30. 31. März 2018 30. 31. März März März 2019 2019 2018 Umsätze, netto $ 574,1 $ 560,8 $ 148,0 $ 146,1 Veräußerter $ (7,2) $ (17,7) $ - $ -

Geschäftsbereich

Cott Beverages LLC Bereinigte Umsätze $ 566,9 $ 543,1 $ 148,0 $ 146,1

Veränderung der $ 23,8 $ 1,9

bereinigten

Umsätze

Veränderung der 4,4 % 1,3 %

bereinigten

Umsätze in Prozent

Wechselkurseffekte $ 11,9 $ -

(b)

Auswirkungen der $ 4,1 $ 4,1

Änderung der

durchschnittlichen

Kosten für

Rohkaffee (c)

Veränderung der $ 39,8 $ 6,0

bereinigten

Umsätze ohne

Wechselkurseffekte

und Auswirkungen

der Änderung der

durchschnittlichen

Kosten für

Rohkaffee

Prozentuale 7,3 % 4,1 %

Veränderung der

bereinigten

Umsätze ohne

Wechselkurseffekte

und Auswirkungen

der Änderung der

durchschnittlichen

Kosten für

Rohkaffee

(a) Cott

berücksichtigt die

folgenden

Berichtssegmente:

Route Based

Services, Kaffee,

Tee und

Extraktlösungen

sowie Alle

sonstigen.

(b)

Wechselkurseffekte

sind die Differenz

aus dem Umsatz des

aktuellen

Berichtszeitraums,

der unter

Verwendung der

durchschnittlichen

Wechselkurse des

aktuellen

Berichtszeitraums

umgerechnet wird,

und dem Umsatz des

aktuellen

Berichtszeitraums,

der unter

Verwendung der

durchschnittlichen

Wechselkurse des

vorherigen

Berichtszeitraums

umgerechnet wird.

(c) Die

Auswirkungen der

Änderung der

durchschnittlichen

Kosten für

Rohkaffee stellen

die Differenz aus

den

durchschnittlichen

Kosten pro Pfund

Rohkaffee im

laufenden

Berichtszeitraum

und den

durchschnittlichen

Kosten pro Pfund

Rohkaffee des

vorigen

Berichtszeitraums

dar, multipliziert

mit den im

laufenden

Berichtszeitraum

verkauften Pfund

Kaffee.

COTT CORPORATION ANLAGE 9

ERGÄNZENDE

INFORMATIONEN -

NICHT-GAAP-KONFORM

(in Millionen

US-Dollar)

Ungeprüft

Drei Monate

zum

30. März

2019 Cott - Veräußerte Cott - konsolidiert Geschäftsbereiche(a) bereinigt Umsätze, netto $ 574,1 $ 7,2 $ 566,9

Umsatzkosten 291,2 6,9 284,3 Bruttogewinn 282,9 0,3 282,6 Bruttogewinnmarge 49,3 % 49,9 %

in %

Vertriebs-, 272,1 1,3 270,8

Verwaltungs- und

Gemeinkosten VVG in % vom 47,4 % 47,8 %

Umsatz

Verlust aus dem 1,9 - 1,9

Abgang von

Sachanlagen, netto

Akquisitions- und 4,8 - 4,8

Integrationskosten Betriebsgewinn 4,1 (1,0) 5,1

(Verlust)

Sonstiger Aufwand 5,5 (0,3) 5,8

(Ertrag), netto

Abschreibungen und 45,2 0,1 45,1

Wertberichtigungen EBITDA 43,8 (0,6) 44,4

Berichtigungen 19,1 0,6 18,5 Bereinigtes EBITDA $ 62,9 $ - $ 62,9

Drei Monate

zum

31. März

2018 Cott - Veräußerte Cott - konsolidiert Geschäftsbereiche(a) bereinigt Umsätze, netto $ 560,8 $ 17,7 $ 543,1

Umsatzkosten 287,3 15,4 271,9

Bruttogewinn 273,5 2,3 271,2 Bruttogewinnmarge 48,8 % 49,9 %

in %

Vertriebs-, 261,1 2,8 258,3

Verwaltungs- und

Gemeinkosten VVG in % vom 46,6 % 47,6 %

Umsatz

Verlust aus dem 1,3 - 1,3

Abgang von

Sachanlagen, netto

Akquisitions- und 5,0 - 5,0

Integrationskosten

Betriebsgewinn 6,1 (0,5) 6,6

(Verlust)

Sonstiger Ertrag, (20,2) (0,7) (19,5)

netto

Abschreibungen und 47,4 0,2 47,2

Wertberichtigungen

EBITDA 73,7 0,4 73,3

Berichtigungen (9,7) (0,4) (9,3) Bereinigtes EBITDA $ 64,0 $ - $ 64,0

(a) Cott Beverages

LLC

COTT CORPORATION ANLAGE

10

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- NICHT-GAAP-KONFORM -

EBITDA UND BEREINIGTES

EBITDA NACH

BERICHTSSEGMENT

(in Millionen US-Dollar)

Ungeprüft

Drei

Monate

zum 30.

März

2019 Route Kaffee, Tee Alle Summe Based undExtraktlösungen sonstigen

Services Betriebsgewinn (Verlust) $ 14,0 $ 3,4 $ (13,3) $ 4,1 Sonstiger (Ertrag) (0,5) - 6,0 5,5

Aufwand, netto Abschreibungen und 39,6 5,5 0,1 45,2

Wertberichtigungen EBITDA (a) $ 54,1 $ 8,9 $ (19,2) $ 43,8 Akquisitions- und 2,4 0,1 2,3 4,8

Integrationskosten Aktienbasierte 0,9 0,2 2,2 3,3

Vergütungsaufwendungen Wechselkurs- und 0,1 - 0,9 1,0

sonstige Verluste, netto Verlust aus dem Abgang 1,9 - - 1,9

von Sachanlagen, netto Verlust aus - - 5,4 5,4

Geschäftsveräußerung (b) Cott Beverages LLC (c) - - 0,4 0,4 Sonstige Berichtigungen, 0,6 - 1,7 2,3

netto (d) Bereinigtes EBITDA $ 60,0 $ 9,2 $ (6,3) $ 62,9

Drei

Monate

zum 31.

März

2018 Route Kaffee, Tee Alle Summe Based undExtraktlösungen sonstigen

Services Betriebsgewinn (Verlust) $ 14,0 $ 4,0 $ (11,9) $ 6,1

Sonstiger Ertrag, netto (8,6) (0,1) (11,5) (20,2)

Abschreibungen und 41,4 5,7 0,3 47,4

Wertberichtigungen EBITDA (a) $ 64,0 $ 9,8 $ (0,1) $ 73,7

Akquisitions- und 2,3 0,3 2,4 5,0

Integrationskosten

Aktienbasierte 0,6 - 1,8 2,4

Vergütungsaufwendungen

Verlust aus - 0,3 - 0,3

Rohstoffabsicherung,

netto

Wechselkurs- und (1,3) - (6,9) (8,2)

sonstige Gewinne, netto

Verlust aus dem Abgang 1,3 - - 1,3

von Sachanlagen, netto

Gewinn aus der Tilgung (7,1) - - (7,1)

langfristiger

Verbindlichkeiten (e)

Cott Beverages LLC (c) - - (0,5) (0,5)

Sonstige Berichtigungen, 0,4 - (3,3) (2,9)

netto (f), (g) Bereinigtes EBITDA $ 60,2 $ 10,4 $ (6,6) $ 64,0

(a) EBITDA nach

Berichtssegment wird aus

dem Betriebsgewinn

abgeleitet, da der

Betriebsgewinn die

Leistungskennzahl ist,

die normalerweise vom

Hauptentscheidungsträger

bei der Bewertung der

Leistung unserer

Berichtssegmente geprüft

wird.

(b) "Verlust aus

Geschäftsveräußerung"

ist in der

konsolidierten Gewinn-

und Verlustrechnung

unter "Sonstiger Aufwand

(Ertrag), netto"

berücksichtigt.

(c) Auswirkung auf unser

operatives Geschäft in

Zusammenhang mit dem

Verkauf des

Geschäftsbereichs Cott

Beverages LLC am 8.

Februar 2019 nach

aktienbasierten

Vergütungsaufwendungen

in Höhe von 0,2 Mio. $

bzw. 0,1 Mio. $ für die

drei Monate zum 30. März

2019 bzw. 31. März 2018.

(d) Die Auswirkungen von

"Sonstige

Berichtigungen, netto"

sind in der

konsolidierten Gewinn-

und Verlustrechnung

unter "Vertriebs-,

Verwaltungs- und

Gemeinkosten"

berücksichtigt.

(e) "Gewinn aus der

Tilgung langfristiger

Verbindlichkeiten" ist

in der konsolidierten

Gewinn- und

Verlustrechnung unter

"Sonstiger Aufwand

(Ertrag), netto"

berücksichtigt.

(f) Die Auswirkungen von

"Sonstige

Berichtigungen, netto"

für Route Based Services

sind in der

konsolidierten Gewinn-

und Verlustrechnung

unter "Vertriebs-,

Verwaltungs- und

Gemeinkosten"

berücksichtigt.

(g) Die Auswirkungen von

"Sonstige

Berichtigungen, netto"

für "Alle sonstigen"

beinhalten

Berichtigungen in Höhe

von 0,6 Mio. $, die in

der konsolidierten

Gewinn- und

Verlustrechnung unter

"Vertriebs-,

Verwaltungs- und

Gemeinkosten"

berücksichtigt sind,

sowie Berichtigungen in

Höhe von (3,9 Mio. $),

die unter "Sonstiger

Aufwand (Ertrag), netto"

berücksichtigt sind.

