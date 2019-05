Einladung zum Pressegespräch: FSME - Mehr als ein österreichisches Problem

Präsentation des neuen internationalen Standardwerks zu FSME

Wien (OTS) - FSME ist kein lokales Phänomen, nicht einmal ein nur europäisches. Viele Gegenden, die man bisher für sicher hielt, stellen sich nach und nach als Endemiegebiete heraus. Gleichzeitig verschwinden bisher bekannte Risikogebiete wieder. Insgesamt wird FSME zu einer Erkrankung, mit der sich nicht nur lokale Mediziner, sondern auch Reisemediziner weltweit beschäftigen sollten. In Asien wurden sogar zwei neue Subtypen entdeckt. Details dazu, sowie alles, was Ärzte rund um die Krankheit, die Diagnose, aber auch die Prävention wissen sollten, ist im neuen TBE-Book auf dem letzten Stand der Wissenschaft zusammengefasst. Dieses wird im Vorfeld des 21. internationalen FSME-Expertenmeetings in Wien präsentiert.

Beim Pressegespräch am 16. Mai 2019 erfahren Sie

Wo auf der Welt mit FSME zu rechnen ist

Warum man in der Slowakei keine unpasteurisierte Milch trinken sollte

Wie Risikogebiete und FSME-Fälle definiert sind und woran noch geforscht wird

Warum das neue TBE-Book mehr als nur ein Nachschlagewerk ist

Wo man es kostenfrei erhalten kann

Datum: 16. Mai 2019, 9:00-10 Uhr

Ort: Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel, Raum Courbette

Ungargasse 60, 1030 Wien

Ihre Gesprächspartner sind in alphabetischer Reihenfolge:

Dr. Michael Bröker

Mitherausgeber TBE Book, Editor TBE News, Singapur/Marburg (Deutschland)

Priv.-Doz. Dr. Gerhard Dobler

Nationales Konsiliarlabor für FSME, Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr, München

Univ. Prof. Dr. Michael Kunze

Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien

Moderation: Mag.a Renée Gallo-Daniel

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter @ finefacts.at

