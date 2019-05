Vertriebsstart: 28 Neubauwohnungen in Ottakring

Mit dem Neubauprojekt Grundstein 4 läutet PROJECT Immobilien Wien den Vertriebsstart für die 28 geplanten Eigentumswohnungen im Trendviertel Ottakring ein.

Wien (OTS) - Neuartiger Komfort hält schon bald Einzug im Sechzehnten: Die PROJECT PI Real Estate CEE AG startet ab sofort den Vertrieb des Neubauprojekts Grundstein 4 in Ottakring.

Die 28 geplanten Eigentumswohnungen mit funktionell geschnittenen Wohnflächen von 47 bis 84 m² befinden sich in der Grundsteingasse 4 und umfassen 24 kompakte 2-bis 3-Zimmer-Stadtwohnungen sowie 4 exklusive 3-Zimmer-Townhäuser über zwei Etagen.



Grundstein 4 – Leben im Trendviertel

Das geplante Neubauprojekt Grundstein 4 ist ein Wohneldorado für ausreichend Raum zur Selbstverwirklichung mit genau der richtigen Prise Urbanität und Lebendigkeit direkt vor der Haustür.

Doch nicht nur für Eigennutzer profitieren vom bemerkenswerten Aufschwung Ottakrings in den vergangenen Jahren, auch Anleger setzen auf die Beliebtheit des Trendviertels als einen der populärsten Mietbezirke Wiens. Funktioneller Wohnraum in angesagten Vierteln stehen hoch im Kurs und sind demnach besonders gefragt bei Singles, kinderlosen Paaren, jungen Berufstätigen, Studenten, Jung- und Kleinfamilien, etc. – somit gilt: Kompakte Wohnung, große Nachfrage!

Details zum geplanten Neubau sind auf der Projektwebsite www.grundstein4.at ersichtlich.

Weitere Informationen zur PROJECT PI Real Estate CEE AG finden Sie unter: www.project-immobilien.com

Wir entwickeln das Zuhause von morgen

PROJECT Immobilien Wien entwickelt, realisiert und veräußert urbane Neubauprojekte in Form von Geschossbauten aus einer Hand in Wien und ist demzufolge als Bauträger stets auf der Suche nach Baugrundstücken und Bestandsobjekten mit Umnutzungspotential. Nach der erfolgreichen Etablierung gilt PROJECT Immobilien als einer der größten Projektentwickler in Deutschland und wächst seit 2015 auch in Wien kontinuierlich.

