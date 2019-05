Montag, 6. Mai 2019: Flashmob #KeinenMillimeter 5 vor 12

Wien (OTS/SK) - Das überparteiliche Bündnis #KeinenMillimeter, an dem unter anderem die SPÖ Frauen, der Österreichische Frauenring, das Frauen*Volksbegehren, die ÖGB-Frauen und viele andere mehr teilnehmen, lädt am morgigen Aktionstag, 6. Mai 2019, in allen Landeshauptstädten zu Flashmobs gegen diskutierte Eingriffe beim Schwangerschaftsabbruch durch die ÖVP/FPÖ-Regierung. Die Aktion in Wien findet am Graben statt. ****

Zeit: Morgen Montag, 6. Mai 2019, 11.30 Uhr

Ort: Graben 21, 1010 Wien

(Schluss) up/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/