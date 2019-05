TIROLER TAGESZEITUNG: Leitartikel vom 5. Mai 2019 von Floo Weißmann - Trumps Amerika allein zu Haus

Innsbruck (OTS) - Die US-Regierung entscheidet alleine und nötigt alle anderen, sich zu fügen. Aktuelle Beispiele: Iran und Kuba.

Die wirtschaftliche Keule unterscheidet nicht mehr zwischen Freund und Feind.

US-Präsident Donald Trump hat Europa erneut vor den Kopf gestoßen. Am Montag verschärfte seine Regierung die Sanktionen gegen den Iran, am Donnerstag gegen Kuba. Die Sanktionen treffen auch ausländische Firmen, die im Iran bzw. in Kuba tätig sind. Das bedroht die wirtschaftlichen und strategischen Interessen der Europäer – aber auch von Verbündeten der USA in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien.

Die Europäer sprechen von einem Verstoß gegen das Völkerrecht. Doch dieses bleibt zahnlos, wenn Großmacht-Interessen auf dem Spiel stehen. Trump und sein Sicherheitsberater John Bolton betreiben Außenpolitik mit einer wirtschaftlichen Keule, die nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheidet. Amerika entscheidet alleine, und alle anderen werden genötigt, sich zu fügen.

Die Rechtfertigung in Washington, für die Freiheit (der Iraner, Kubaner usw.) zu kämpfen, klingt hohl, solange Trump sich mit Diktatoren besser versteht als mit Demokraten. Vielmehr geht es um die brachiale Durchsetzung dessen, was Trump und seine Umgebung als amerikanische Interessen (miss-)verstehen oder ihren Wählern verkaufen.

Zum Teil entspringt dies einer Großmacht-Logik, wie sie auch andere verfolgt haben und verfolgen. Was die Trump-Administration unterscheidet, ist der zunehmende Verzicht auf „soft power“ – die indirekte Machtausübung durch Anziehungskraft – und auf nachhaltige Allianzen. Trump, Bolton und Co. glauben, dass die Supermacht sich alleine durchkämpfen muss und kann. Sie blenden aus, dass es globale Herausforderungen gibt, die Staaten nur gemeinsam anpacken können. Ihr Vorgehen mag kurzfristig und punktuell zu Erfolgen führen. Es erzeugt aber auch Misstrauen und Gegenreaktionen. Und das bedeutet für Amerika langfristig eine Hypothek in einer Welt, in der sich das globale Machtgefüge verschiebt.

