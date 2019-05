Bis zu 977.000 bei siebenter „Dancing Stars“-Live-Show

Wesner, Schottenberg und Görgl tanzen im Finale am 10. Mai live in ORF 1

Wien (OTS) - Acht Tänze und eine Entscheidung bei den ORF „Dancing Stars“: Bis zu 977.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Freitag, dem 3. Mai 2019, live um 20.15 Uhr in ORF eins das „Dancing Stars“-Halbfinale, bei dem Stefan Petzner & Roswitha Wieland nach dem kombinierten Jury-/Publikumsvoting den ORF-Tanzevent verlassen mussten. Die Präsentation der Tänze (20.15 Uhr) verfolgten durchschnittlich 805.000 Seher/innen (Marktanteil: 29 Prozent). „Die Entscheidung“ um 22.10 Uhr wollten sich durchschnittlich 972.000 Zuschauer/innen (36 Prozent Marktanteil) nicht entgehen lassen. Mit Ausnahme der Final-Sendungen ist das der beste Wert der vergangenen 10 Jahre. In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen erreichte die Entscheidung einen Marktanteil von 26 Prozent und in der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen von 35 Prozent. Bei der Präsentation der Tänze waren es 22 Prozent bzw. 26 Prozent in den genannten Zielgruppen. Sehr gut genutzt wurde auch die anschließende Ausgabe von „Was gibt es Neues?“. Die 500. Ausgabe erreichte mit 651.000 Seher/innen die bisher höchste Sendungs-Reichweite, der Marktanteil lag bei 31 Prozent.

Aus für Stefan Petzner & Roswitha Wieland – Görgl, Schottenberg und Wesner im „Dancing Stars“-Finale

„Wir sind die Gewinner der Herzen, das zählt mehr als jeder Plastikstern. Ich sehe den vierten Platz nicht als so schlecht wie alle sagen“, so die erste Reaktion von Stefan Petzner nach dem Aus. Tanzpartnerin Roswitha Wieland über die gemeinsame Zeit: „Einfach war es auf gar keinen Fall, es hat dennoch Spaß gemacht.“ Und weiter: „Das war eine sehr große Herausforderung, die wir sehr gut gemeistert haben bis heute. Ich finde es schade, dass wir draußen sind.“

Folgende drei Paare sind im großen Finale, am Freitag, dem 10. Mai 2019, live um 20.15 Uhr in ORF eins mit dabei: Nicole Wesner & Dimitar Stefanin, Michael Schottenberg & Conny Kreuter, Lizz Görgl & Thomas Kraml.

