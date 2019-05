NEOS Wien/Wiederkehr zu HTL-Vorfällen: Sozialarbeiter an jede Schule schicken!

Christoph Wiederkehr: „Sozialarbeiter sind wichtiger Baustein für Konfliktvermeidung!“

Wien (OTS) - Die aktuellen Vorfälle in einer HTL in Ottakring müssen die Verantwortlichen in der Wiener Bildungspolitik aufrütteln, so NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr. Es brauche jetzt endlich Maßnahmen: „Das Lehrpersonal darf nicht im Regen stehen gelassen werden. Es braucht dringend Unterstützung, um Konflikte zu entschärfen bzw. schon im Ansatz zu vermeiden! Jede Wiener Schule braucht Sozialarbeiter_innen, die mit den Schülerinnen und Schülern an einem friedlichen Zusammenleben in der Schule arbeiten und so das Lehrpersonal entscheidend unterstützen können!“

Wiederkehr fordert von der Stadtpolitik neuerlich ein Ende des Wegschauens: „Wir können solche Vorfälle nicht jedes Mal beiseite wischen. Wir müssen jetzt handeln und die Konsequenzen ziehen!“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu