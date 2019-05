EGS: Erfolgreiche Bilanz für April 2019

Wien (OTS) - Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) führt als Teil des Landeskriminalamtes Wien täglich Streifen und Schwerpunktaktionen durch. Aufgrund spezieller Methoden und Taktiken gelingen dieser hocheffizienten Einheit täglich Erfolge im Kampf gegen Drogenkriminalität, Gewalt- und Eigentumskriminalität.

Allein im April konnten die Kriminalbeamten 133 Festnahmen verbuchen, wobei 117 auf den Bereich Suchtgift fallen und 16 auf den Bereich Eigentumsdelikte. Im Zuge der vielen Amtshandlungen wurden ca. 42.000 Euro an Bargeld, ca. 1950 Gramm Heroin, ca. 710 Gramm Kokain und ca. 2400 Gramm Cannabis sichergestellt. Dazu kommen Sicherstellungen von diversen Medikamenten, sonstigen Drogen und suchtgifthaltigen Streckmitteln wie Buprenorphin, das auch als Schmerzmittel Anwendung findet.

Exemplarische Amtshandlungen im April:

• Festnahme nach komplexer Observation von vier mutmaßlichen Einbrechern nach erfolgten Wohnraum-Einbrüchen in Döbling

• Zwei Festnahmen von Taschendiebinnen nach bezirksübergreifenden Observationen

• Festnahme nach erfolgtem Diebstahl „Sakko-Trick“ in einem Schanigarten

• Sechs Festnahmen nach erfolgten Taschendiebstählen in Modegeschäften auf der Mariahilfer Straße

• Festnahme zweier Tatverdächtiger nach Bankanschlussraub in Meidling an 91-Jähriger

• Festnahme diverser Drogenkuriere

• Festnahme diverser Suchtmittelhändler, die mit teils großen Mengen an Heroin und Kokain dealten

Seit der Gründung der EGS im Jahr 2003 wurden ca. 21.500 Personen nach Delikten in den Bereich Drogenkriminalität, Gewalt- und Eigentumskriminalität festgenommen, ca. 3,81 Millionen Euro an Bargeld, ca. 262 kg Heroin, ca. 91 kg Kokain, ca. 1,45 Tonnen Cannabis sowie ca. 24.100 Stück Ecstasy-Tabletten sichergestellt.

