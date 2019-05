Alkoholisierter PKW-Lenker entzieht sich Anhaltung: Festnahme

Wien (OTS) - Datum: 03.05.2019

Uhrzeit: 03:10 Uhr

Adresse: 12., Breitenfurterstraße

Beamte der Polizeiinspektion Hufelandgasse bemerkten in der Nacht einen aufgrund der Fahrweise auffälligen Autolenker. Es wurde zunächst versucht, das Auto anzuhalten. Gerade als die Polizisten sich dem stehenden Auto annäherten, beschleunigte der Angehaltene erneut sein Auto und versuchte zu flüchten. Der Mann befleißigte sich während seiner Flucht einer dauerhaften Fahrgeschwindigkeit von über 100 km/h im Ortsgebiet und überfuhr mit hoher Geschwindigkeit drei Kreuzungen bei Rotlicht der Verkehrsampel. Im Bereich Aßmayerstraße überfuhr der Autolenker schließlich eine Verkehrsinsel, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam in einem Kreisverkehr zum Stillstand. Der Lenker verließ das fahrunfähige Auto und setzte die Flucht zu Fuß fort. In der Niederhofstraße konnten die nacheilenden Polizisten den Mann schließlich anhalten.

Im Zuge der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass sich der Angehaltene (27, Stbg: Indien) nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält. Er wurde nach fremdenpolizeilichen Bestimmungen festgenommen. Eine Untersuchung des Blutalkoholgehaltes ergab einen Messwert von 1,64 Promille. Darüber hinaus ist der 27-Jährige nicht im Besitz einer Lenkberechtigung für KFZ. Er wurde wegen diverser, teilweise schwerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.

