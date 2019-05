Nehammer an Rendi-Wagner und Drozda: Wo bleibt die Entschuldigung an Bundeskanzler Sebastian Kurz?

Rendi-Wagner bestätigte im ORF Anwesenheit der PKK-Sympathisanten beim SPÖ-1. Mai

Wien (OTS) - „Wir warten seit Tagen auf die Entschuldigung von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner und Drozda an den Bundeskanzler“, so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei. Die SPÖ hat Sebastian Kurz im Zuge des Bekanntwerdens der Teilnahme einer Gruppe von PKK-Sympathisanten bei den SPÖ-Feierlichkeiten am Rathausplatz wörtlich „Fake-News“ vorgeworfen.



„Derartige Vorwürfe und die Realität einfach wegzuleugnen sind eine völlig neue Dimension und daher ist eine Entschuldigung fällig. Gestehen Sie ihren Fehler ein“, so Nehammer.



