„IM ZENTRUM“: Steuerreform: Viele Gewinner – aber wer zahlt die Rechnung?

Am 5. Mai um 22.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat diese Woche die lange angekündigte Steuerreform präsentiert. Vor allem für Klein- und Mittelverdiener soll es Entlastungen geben, die Wirtschaft kann mit einer Reduzierung der Körperschaftssteuer auf Unternehmensgewinne rechnen. Bis zum Wahljahr 2022 sollen die Steuern in mehreren Schritten um 6,5 Mrd. Euro sinken. Die Abschaffung der sogenannten kalten Progression wurde auf nach der nächsten Nationalratswahl vertagt. Für die Regierungsparteien ist die Reform ein Meilenstein, der allen etwas bringen wird, die Opposition spricht von Ankündigungspolitik und wirft die Frage der Gegenfinanzierung auf. Was können Arbeitnehmer/innen, Wirtschaftstreibende und andere Bevölkerungsgruppen tatsächlich von der Reform erwarten? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 5. Mai, um 22.15 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Hubert Fuchs

Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen, FPÖ

Wolfgang Katzian

Präsident Österreichischer Gewerkschaftsbund

Gottfried Haber

Präsident des Fiskalrates

Margit Schratzenstaller

Budgetexpertin Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO)

Dominik Bernhofer

Leiter Abteilung Steuerrecht, Arbeiterkammer Wien

