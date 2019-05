Das Kommunikationsbüro der Zukunft: PIABO bezieht neues Vitra Design-Office (FOTO)

Berlin (ots) - Gemeinsam mit dem renommierten Design-Hersteller Vitra hat PIABO, Deutschlands führender PR-Partner für die Digitalwirtschaft, eine hochflexible Arbeitslandschaft für kreative Köpfe geschaffen. Diese setzt in Sachen Agilität und Ästhetik neue Maßstäbe für die Kommunikationsbranche. Das Büro mit einer Fläche von rund 600 Quadratmeter zeigt, wie räumliche Strukturen kombiniert mit intelligenten Designelementen ein kollaboratives Arbeitsumfeld fördern. Die hochmodernen Räumlichkeiten verbinden Vitras jahrzehntelange Expertise als Pioniere des Office Designs mit Erkenntnissen aus einer langfristig angelegten Benchmark-Recherche bei PIABOs New-Work-Kunden wie Asana, wework oder Evernote, und mehr als 50 weltweiten Partneragenturen. Bei der Umsetzung unterstützte außerdem designfunktion, eines der führenden deutschen Planungs- und Einrichtungsunternehmen für Arbeitswelten. Ende März hat PIABO das neue Headquarter im historischen Stadtkern Berlins am Gendarmenmarkt bezogen.

Kreativer Knotenpunkt für internationalen Austausch

Der neue Standort orientiert sich am Multi-Space-Konzept. In den größtenteils offenen Räumen sind einzelne Bereiche durch Trennelemente voneinander abgegrenzt. Das modulare System für Arbeitsplätze fördert eine hohe Durchlässigkeit: Smarte Lösungen wie der Videoraum mit zu einer Seite zulaufendem Tisch für den optimalen Kamerawinkel, das multifunktionale Raumdesign und der flexible Event-Space bieten unzählige Austauschmöglichkeiten. Die Umgebung bietet sowohl für Kreativität, Innovation und produktives Teamwork als auch für konzentrierte Einzelarbeit ästhetisch ansprechende Orte.

Für jede Arbeits-Konstellation die perfekte Fläche

Die heutige Kommunikationswelt zeichnet sich durch höchstes Tempo und ständigen Wandel aus. Eines der zentralen Merkmale des neuen Offices ist deshalb, in Windeseile auf verschiedenste Meeting- und Geschäftssituationen eingehen zu können. Das Vitra-Designkonzept fördert diese Leitidee der Agilität: Alle Räume sind vielseitig nutzbar und können mit wenigen Handgriffen verändert werden - vom intimen Meeting-Space mit Blick auf den Gendarmenmarkt bis zum großen Eventbereich. Bestes Beispiel dieser Wandlungsfähigkeit ist der Konferenzraum mit Tribüne: Als Ganzes eignet er sich für größere Veranstaltungen und Präsentationen, innerhalb weniger Handgriffe lässt er sich dank Akustikvorhang in zwei kleinere Meetingräume teilen. Ebenso anpassungsfähig ist der Konferenztisch. Wer diesen nicht braucht, faltet ihn einfach zusammen. Andere Attribute wie schalldichte Telefonzellen, Co-Working-Bänke für Projektteams, ein Ruheraum und diverse Kreativ- und Gesprächsräume gewährleisten einen Höchstgrad an Funktionalität für jegliche Arbeits-Konstellation.

"Unsere Arbeitswelt wird immer schneller und komplexer. Das neue Büro spiegelt die veränderten Anforderungen wider: Es ermöglicht völlig neue Kommunikationsstrukturen und ist ein zentraler Ort des Austausches für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner. Dank der wandelbaren Designkomponenten ist es Office, Eventlocation für Networking- Veranstaltungen, Roundtables sowie Workshops und Produktionsstätte für unseren Podcast Business Class zugleich", sagt Tilo Bonow, Gründer und CEO von PIABO.

Seit über 50 Jahren stehen Vitras innovative Gestaltungskonzepte für die Kombination von zeitloser Ästhetik mit zukunftsorientiertem Office Design. In PIABOs Fall übersetzen sie modernste Erkenntnisse für kollaborative Prozesse in Raumstrukturen. "Das Office von PIABO bildet ab, welch hohe Flexibilität insbesondere die Kommunikationsbranche heute von Büroflächen verlangt. Es ermöglicht jedoch nicht nur Geschwindigkeit und Produktivität, sondern erhöht auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Wir sind stolz, hier Maßstäbe dafür gesetzt zu haben, wie Design die Leistungsfähigkeit der Digitalwirtschaft vorantreiben kann", ergänzt Rudolf Pütz, CEO von Vitra Deutschland.

Nachhaltige New-Work-Umgebung

Die Ausstattung unterstützt zudem mit höhenverstellbaren Tischen und ergonomisch geformten Bürosesseln die Gesundheit der Mitarbeiter. Mit dem Vitra-Designkonzept führt PIABO ein nachhaltiges Raumsystem ein, das mit dem Unternehmen mitwachsen und Veränderungen abbilden kann. Diese Zielsetzung wird durch Produkte aus hochwertigen und wiederverwertbaren Materialien gefördert. Zeitgleich geht PIABO zum papierlosen Büro über.

Über PIABO PR

PIABO PR ist der führende Full-Service-PR-Partner der digitalen Wirtschaft mit Sitz in Berlin. PIABO erzielt für seine Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Consumer Electronics, IoT/Robotic/Security, Venture Capital, Fintech, SaaS/Cloud, Blockchain, Mobility, Big Data und AI/VR/AR international herausragende Medienpräsenz. Das Leistungsspektrum des multidisziplinären Beraterteams umfasst Public Relations und strategisches Social Media Management sowie Content Marketing und Influencer Relations. So unterstützt PIABO Kunden wie wework, Tinder, Stripe, Asana, GitHub oder die Silicon Valley Bank aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstumsziele.

Über Vitra

Das Schweizer Familienunternehmen Vitra setzt seit seiner Gründung 1950 die Kraft guten Designs ein, um die Qualität von Wohnräumen, Büros und öffentlichen Einrichtungen nachhaltig zu verbessern. Der Leitgedanke von Vitra ist es, mit bedeutenden Designern innovative Produkte und Konzepte zu entwerfen. In der Schweiz entwickelt, finden diese Produkte weltweite Verbreitung. Dabei beschäftigt sich Vitra seit über 50 Jahren mit dem Büro und entwickelt innovative, funktional und ästhetisch überzeugende Büromöbel. Die Rolle des Büros hat über die Jahre an Bedeutung gewonnen - intelligente Raumlösungen leisten heute einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg und zur Identität eines Unternehmens. Vitra erarbeitet mit dem Kunden maßgeschneiderte Konzepte, die im Raum die wachsenden Ansprüche des Alltags - Beschleunigung, technischer Fortschritt und gesellschaftliche Veränderungen - mit individueller Unternehmenskultur in Einklang bringen.

