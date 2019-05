ORF SPORT + mit der DTM, der UEFA U17 EURO und dem ÖFB-Frauen-Cup

Auch am 4. und 5. Mai: Austrian Football League und Eishockey

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 4. Mai 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom DTM-Rennen Hockenheim 2019 um 13.15 Uhr, vom Austrian-Football-League-Spiel Projekt Spielberg Graz Giants – Swarco Raiders Tirol um 15.50 Uhr und vom UEFA-Euro-2019-Men’s-Under-17-Spiel Spanien – Österreich um 16.55 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von den Staatsmeisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik Wien 2019 um 19.00 Uhr und vom DTM-Rennen Hockenheim 2019 um 20.15 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Dokumentation „FIFA Fußball-WM 1978: Immer wieder Cordoba? Ein Mythos wird 40 Jahre alt“ um 21.50 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom SPORT.LAND.NÖ-ÖFB-Frauen-Cup-Semifinale Rankweil – SKN St. Pölten um 11.00 Uhr, vom SPORT.LAND.NÖ ÖFB Frauen Cup-Semifinale Landhaus – Altenmarkt um 13.00 Uhr und vom Eishockey-Länderspiel Österreich – Dänemark um 16.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 18.45 Uhr, die Höhepunkte vom Volleyball-Schülerliga-Finale der Mädchen um 19.00 Uhr, vom Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan 2019 um 20.15 Uhr und von der WRC-Rallye Argentinien 2019 um 22.00 Uhr, Folge 4 vom WM-Magazin „Road to the FIFA Women’s World Cup France 2019“ um 19.30 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 5. Mai.

Mit den Rennen am Hockenheimring in Baden-Württemberg startet die DTM in die neue Saison 2019. Insgesamt stehen neun Stationen auf dem Programm. Kommentator ist Dieter Derdak.

In der fünften Woche der Austrian Football League treffen am 4. Mai die Projekt Spielberg Graz Giants und die Swarco Raiders Tirol aufeinander. Kommentator ist Michael Bacher, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Pasha Asiladab. (ORF-TVthek live von 15.50 bis 19.00 Uhr)

Dem U17-Nationalteam hat die Auslosung der UEFA U17 EURO eine wahre „Hammergruppe“ beschert. Die Österreicher treffen bei der Endrunde in Irland in Gruppe D auf Spanien, Italien und Deutschland. Zum Auftakt spielt das U17-Team am 4. Mai im Stadion Carlisle Grounds in Wicklow gegen Spanien. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Im Halbfinale des SPORT.LAND.NÖ-ÖFB-Frauen-Cups kommt es am 5. Mai zu den Begegnungen Rankweil – SKN St. Pölten und Landhaus – Altenmarkt.

Am 10. Mai beginnt die IIHF-Weltmeisterschaft in der Slowakei. In der Vorbereitung auf das Turnier bestreitet Österreichs Eishockey-Team Testspiele gegen Tschechien, Slowakei, Deutschland, Dänemark und Kanada. Am 5. Mai hat Österreich in Wien Dänemark zu Gast. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

